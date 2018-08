Appuntamenti e scadenze del 31 agosto 2018

editato in: da

(Teleborsa) –

Lunedì 27/08/2018

Borsa:

Italia – Chiusura mercato after hours della Borsa di Milano

Venerdì 31/08/2018

Appuntamenti:

Rating sovrano – Fitch pubblica la revisione del merito di credito per l’Italia

Banca d’Italia – avole mensili di Banche e istituzioni finanziarie: finanziamenti e raccolta per settori e territori

Titoli di Stato:

Tesoro – Regolamento BOT

Aziende:

Poligraf. S. F – CDA – Risultati di periodo

Scadenze Fiscali:

Modello Unico 2018 Persone Fisiche / Società di persone – versamento – Ultimo giorno per effettuare il versamento in unica soluzione o 1a rata , delle imposte Irpef, Ires ed Irap risultanti dalla dichiarazione dei redditi a titolo di saldo per l’anno 2017 e del primo acconto 2018.

Uniemens – Invio telematico della denuncia mensile UNI-EMENS delle retribuzioni e dei contributi relativi al mese precedente.

Sospensione feriale dei termini processuali (termine) – Termina oggi la sospensione dei termini processuali riguardanti le giurisdizioni tributarie.

Libro unico del lavoro – Termine entro il quale effettuare le registrazioni obbligatorie sul libro unico del lavoro del mese precedente.

Imposta di Registro – Versamento imposta di registro sui contratti di locazione nuovi o rinnovati tacitamente con decorrenza 01-08-2018.

Tasse Automobilistiche – E’ l’ultimo giorno per il pagamento della tassa automobilistica di autoveicoli immatricolati negli ultimi 10 gg. del mese di Luglio 2018

Mod. 730 – Operazioni di conguaglio – Il sostituto trattiene /rimborsa in busta paga al dipendente la somma risultante dal mod. 730.