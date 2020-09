Appuntamenti e scadenze del 30 settembre 2020

editato in: da

(Teleborsa) –

Lunedì 28/09/2020

Appuntamenti:

Milano Design City 2020 – Progetto e innovazione, materia e prodotto di design. Due settimane di attività, incontri ed eventi (fino a sabato 10/10/2020)

Martedì 29/09/2020

Appuntamenti:

Italian Energy Summit – Ventesima edizione dell’Italian Energy Summit che torna in un nuovo format digitale, per approfondire l’impatto della recente pandemia sul settore energetico. Obiettivo dell’incontro è fare il punto sull’evoluzione del settore dell’energia come motore della ripartenza economica, rispettando gli obiettivi e le sfide in materia di sostenibilità ambientale e futuro green (fino a mercoledì 30/09/2020)

G20- Arabia Saudita 2020 – Meeting virtuale – 3° Meeting degli Sherpa (rappresentanti personali dei Capi di Stato o di Governo) (fino a mercoledì 30/09/2020)

2a conferenza internazionale RD20 – Giappone – ENEA rappresenterà l’Italia al summit mondiale sulle rinnovabili in Giappone. L’evento è dedicato alle tecnologie per le fonti di energia rinnovabili e si svolgerà in modalità online (fino a venerdì 09/10/2020)

Salone della CSR e dell’innovazione sociale – L’ottava edizione del Salone della CSR (Corporate Social Responsibility) e dell’innovazione sociale è l’appuntamento più atteso da chi crede nella sostenibilità, con 205 organizzazioni “protagoniste”, oltre 300 relatori, 80 eventi e migliaia di persone collegate in diretta streaming dall’Università Bocconi (fino a mercoledì 30/09/2020)

Mercoledì 30/09/2020

Appuntamenti:

CNEL – Assemblea

G20- Arabia Saudita 2020 – Meeting virtuale – Urban 20 Mayors Summit (fino a venerdì 02/10/2020)

BCE – Discorso di Christine Lagarde alla ECB and its Watchers XXI Conference a Francoforte

Consiglio dell’Unione europea – Riunione informale dei ministri dell’Ambiente (fino a giovedì 01/10/2020)

NPL Meeting 2020 – L’evento è dedicato alle ultime evoluzioni del mondo dei crediti deteriorati, organizzato da Banca Ifis a Villa Erba, Cernobbio. I riflettori saranno puntati sull’industria degli NPL

Banca d’Italia – Debito estero dell’Italia; Posizione patrimoniale sull’estero dell’Italia; Banche e istituzioni finanziarie: condizioni e rischiosità del credito per settori e territori; Tavole mensili di Banche e istituzioni finanziarie: finanziamenti e raccolta per settori e territori; Banche e istituzioni finanziarie: finanziamenti e raccolta per settori e territori; €-coin

UE – Cybersecurity for artificial intelligence – Evento organizzato online per discutere sulle sfide della sicurezza informatica relative all’intelligenza artificiale

14.00 – Corte dei conti europea – Controllo degli aiuti di Stato alle istituzioni finanziarie nell’UE – Conferenza stampa virtuale della Corte dei conti europea, relativa alla prossima pubblicazione della relazione speciale sul controllo degli aiuti di Stato alle istituzioni finanziarie nell’UE

Titoli di Stato:

Tesoro – Regolamento BOT

Aziende:

Ambromobiliare – CDA: Relazione semestrale

Arterra Bioscience – CDA: Relazione semestrale

Assiteca – CDA: Bilancio

Bioera – CDA: Relazione semestrale

Casta Diva Group – CDA: Relazione semestrale

Cia – CDA: Relazione semestrale

Class Editori – CDA: Relazione semestrale

Cleanbnb – CDA: Relazione semestrale

Copernico – CDA: Relazione semestrale

Ecosuntek – CDA: Relazione semestrale

Enertronica Santerno – CDA: Relazione semestrale

Gpi – CDA: Relazione semestrale

Illa – CDA: Relazione semestrale

It Way – CDA: Relazione semestrale

Ki Group – CDA: Relazione semestrale

Lucisano Media Group – CDA: Relazione semestrale

Marzocchi Pompe – CDA: Relazione semestrale

Monnalisa – CDA: Relazione semestrale

Neosperience – CDA: Relazione semestrale

Netweek – CDA: Relazione semestrale

Officina Stellare – CDA: Relazione semestrale

PLC – CDA: Relazione semestrale

Powersoft – CDA: Relazione semestrale

Rosetti Marino – CDA: Relazione semestrale

Sg Company – CDA: Relazione semestrale

Unidata – CDA: Relazione semestrale

Vimi Fasteners – CDA: Relazione semestrale

Visibilia Editore – CDA: Relazione semestrale

Scadenze Fiscali:

Tasse Automobilistiche – Per i residenti in Regioni che non hanno stabilito termini diversi (Piemonte e Lombardia) è l’ultimo giorno per il pagamento della tassa automobilistica per tutti gli autoveicoli con bollo scadente nel mese di agosto 2020 e per le auto nuove immatricolate negli ultimi 10 gg. del mese di Agosto 2020.

Libro unico del lavoro – Termine entro il quale effettuare le registrazioni obbligatorie sul libro unico del lavoro del mese precedente.

UniEmens – Invio telematico della denuncia mensile UNIEMENS delle retribuzioni e dei compensi corrisposti nel mese precedente ai lavoratori dipendenti e assimilati.

Imposta di Registro – Versamento imposta di registro sui contratti di locazione nuovi o rinnovati tacitamente con decorrenza 01-09-2020

Richiesta di rimborso dell’IVA UE – Presentazione dell’istanza per il rimborso dell’Iva assolta in un altro Stato membro in relazione a beni e servizi ivi acquistati o importati.

DICHIARAZIONI DEI REDDITI 2020 PERSONE FISICHE – Le persone fisiche NON titolari di partita Iva sono tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche (Modelli 730/2020, Redditi Pf 2020)

Versamento bollo auto (Superbollo) – Termine ultimo, per il pagamento della addizionale erariale alla tassa automobilistica, pari a 20 euro per ogni kw di potenza del veicolo superiore a 185 Kw (ridotta dopo cinque, dieci e quindici anni dalla data di costruzione del veicolo rispettivamente al 60%, al 30% e al 15% e non più dovuta decorsi 20 anni dalla data di costruzione), per i proprietari di autovetture e di autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose con potenza superiore a 185 Kw con il bollo che scadeva ad agosto 2020.

Cassa Nazionale Dottori Commercialisti – Scadenza quarta rata delle eccedenze 2019, esclusivamente per coloro che hanno scelto la rateizzazione in fase di adesione al servizio PCE 2019 (TERMINE SOSPESO FINO AL 31/10/2020)