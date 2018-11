Appuntamenti e scadenze del 30 novembre 2018

editato in: da

Venerdì 30/11/2018

Appuntamenti:

Banca d’Italia – Tavole mensili di Banche e istituzioni finanziarie: finanziamenti e raccolta per settori e territori; Indicatore €-coin

Titoli di Stato:

Tesoro – Regolamento BOT

Aziende:

It Way – CDA – Risultati di periodo: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Bb Biotech – Appuntamento: Conference call con gli analisti

Scadenze Fiscali:

CEDOLARE SECCA (seconda o unica rata) – Ultimo giorno utile per il versamento dell’unica rata di acconto o della seconda rata.

DICHIARAZIONE DEI REDDITI – Versamento della seconda o unica rata d’acconto delle imposte sui redditi: IRPEF- IRES e IRAP.

DICHIARAZIONE DEI REDDITI (contribuenti minimi) – Versamento del II acconto o unica rata per l’imposta sostitutiva contribuenti minimi.

IMPOSTA DI REGISTRO – Versamento imposta di registro sui contratti di locazione nuovi o rinnovati tacitamente con decorrenza 01-11-2018.

Libro unico del lavoro – Termine entro il quale effettuare le registrazioni obbligatorie sul libro unico del lavoro del mese precedente.

Modello 730 – Sulla retribuzione del mese, operazioni di conguaglio da parte del Sostituto d’Imposta degli importi risultanti dal mod. 730-3 o 730-4.

Tasse Automobilistiche – E’ l’ultimo giorno per il pagamento della tassa automobilistica di autoveicoli immatricolati negli ultimi 10 gg. del mese di Ottobre 2018

UNI-EMENS – Invio telematico della denuncia mensile UNI-EMENS delle retribuzioni e dei compensi corrisposti nel mese precedente ai lavoratori dipendenti e assimilati.

ROTTAMAZIONE CARTELLE ESATTORIALI – Versamento rateale definizione agevolata ruoli.

Modello Unico 2018 Persone Fisiche / Società di persone – versamento rateale – Ultimo giorno per effettuare il versamento delle imposte risultanti dalla dichiarazione dei redditi a titolo di saldo per l’anno 2017 e del primo acconto 2018.

Comunicazione dati liquidazioni periodiche IVA – Scadenza per la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate dei dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche IVA relative al III trimestre 2018.