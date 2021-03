Appuntamenti e scadenze del 30 marzo 2021

editato in: da

(Teleborsa) –

Lunedì 29/03/2021

Appuntamenti:

5a Conferenza di Bruxelles: “Supporting the future of Syria and the region” – L’Unione Europea e le Nazioni Unite co-presiederanno la Conferenza che si svolgerà in formato virtuale (fino a martedì 30/03/2021)

G20 – Primo Anti-Corruption Working Group Meeting – in videonferenza (fino a giovedì 01/04/2021)

Martedì 30/03/2021

Appuntamenti:

CNEL – Evento istituzionale – Relazione 2020 del CNEL al Parlamento e al Governo sui livelli e la qualità dei servizi offerti dalle Amministrazioni pubbliche centrali e locali a cittadini e imprese – in streaming

Consiglio dell’Unione europea – Videoconferenza informale dei ministri dei trasporti

9.30 – La strategia sull’idrogeno e la transizione energetica – L’evento digitale “La strategia sull’idrogeno e la transizione energetica.Prospettive e opportunità per un’Italia green”, è organizzato dal Sole 24 Ore per fare il punto sull’impatto dell’idrogeno prodotto da fonti rinnovabili sullo sviluppo del nostro Paese. Interverrano, tra gli altri, il Ministro della Transizione Ecologica, il CEO e Direttore Generale di Enel, il CEO di Eni, il CEO di Snam, il CEO di a2a, il CEO di Edison, il CEO di Italgas e il Presidente di Maire Tecnimont

15.00 – BCE – Pubblicazione del Rapporto sulle condizioni finanziarie dell’Eurosistema

Titoli di Stato:

Tesoro – Asta medio-lungo; Regolamento CTZ – BTP€i

Aziende:

Alfio Bardolla – CDA: Bilancio

Banca Popolare di Sondrio – CDA: Approvazione del progetto di bilancio relativo all’esercizio 2020

Blackberry – Risultati di periodo

Caleffi – CDA: Bilancio

Cdr Advance Capital – CDA: Bilancio

Clabo – CDA: Bilancio

Copernico – CDA: Bilancio

Cyberoo – Appuntamento: Presentazione analisti

Digital Value – Appuntamento: Presentazione analisti – CDA: Bilancio

doValue – CDA: Approvazione del progetto di bilancio di esercizio e bilancio consolidato al 31 dicembre 2020

doValue – Appuntamento: Presentazione analisti

Energica Motor Company – CDA: Bilancio

Esautomotion – CDA: Bilancio

Expert System – Appuntamento: Presentazione analisti

Farmaè – CDA: Approvazione del progetto di Bilancio di esercizio al 31/12/2020

Fervi – CDA: Bilancio

Fine Foods & Pharmaceuticals Ntm – CDA: Bilancio

First Capital – CDA: Bilancio

Gpi – CDA: Bilancio

Ilpra – CDA: Bilancio

Innovatec – CDA: Bilancio

Ivs Group – CDA: Bilancio

Marzocchi Pompe – CDA: Bilancio

Neosperience – CDA: Bilancio

Notorious Pictures – CDA: Bilancio

Officina Stellare – CDA: Bilancio

Pattern – Appuntamento: Presentazione analisti

Rosss – CDA: Bilancio

Saras – Appuntamento: Comunicato stampa e conference call per la presentazione dei risultati alla comunità finanziaria

Saras – CDA: Approvazione del progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020, bilancio consolidato e aggiornamento del piano industriale

Seri Industrial – CDA: Bilancio

Sg Company – CDA: Bilancio

Sit – Appuntamento: Conference call con il mercato per la presentazione dei risultatati finanziari

Softlab – CDA: Approvazione del progetto di bilancio consolidato e d’esercizio 2020

Sol – CDA: Approvazione del progetto di bilancio di SOL S.p.A. e del bilancio consolidato del Gruppo SOL al 31 dicembre 2020

Solutions Capital Management Sim – CDA: Bilancio

Zalando – Risultati di periodo