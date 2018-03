Appuntamenti e scadenze del 30 marzo 2018

editato in: da

Venerdì 30/03/2018

Appuntamenti:

Banca d’Italia – Banche e istituzioni finanziarie: condizioni e rischiosità del credito per settori e territori; Banche e istituzioni finanziarie: articolazione territoriale; Banche e istituzioni finanziarie: finanziamenti e raccolta per settori e territori

Banca d’Italia – Ita-coin; Indicatore €-coin; Posizione patrimoniale sull’estero dell’Italia; Debito estero dell’Italia; Tavole mensili di Banche e istituzioni finanziarie: condizioni e rischiosità del credito per settori e territori

Borsa:

Spagna – Borsa di Madrid chiusa per festività

Canada – Borsa di Toronto chiusa per festività

Francia – Borsa di Parigi chiusa per festività

Hong Kong – Borsa di Hong Kong chiusa per festività

Stati Uniti – Borsa di New York chiusa per festività

Inghilterra – Borsa di Londra chiusa per festività

Germania – Borsa di Francoforte chiusa per festività

Italia – Borsa di Milano chiusa per festività

Aziende:

Digitouch – CDA – Risultati di periodo

Notorious Pictures – CDA – Risultati di periodo

Illa – CDA – Risultati di periodo

CHL – CDA – Risultati di periodo

Triboo – CDA – Risultati di periodo

Rosetti Marino – CDA – Risultati di periodo

GPI – CDA – Risultati di periodo

Energica Motor Company – CDA – Risultati di periodo

Dba Group – CDA – Risultati di periodo

Clabo – CDA – Risultati di periodo

Bio On – CDA – Risultati di periodo

Scadenze Fiscali:

Imposta di Registro – Versamento imposta di registro sui contratti di locazione nuovi o rinnovati tacitamente con decorrenza 01-03-2018.