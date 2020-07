Appuntamenti e scadenze del 30 luglio 2020

editato in: da

Giovedì 30/07/2020

Appuntamenti:

Hitachi – The 151st Annual General Meeting of Shareholders

BCE – Bollettino economico

Titoli di Stato:

Tesoro – Asta medio-lungo Regolamento CTZ – BTP€i

Aziende:

4Aim Sicaf – CDA: Relazione semestrale

A2A – CDA: Relazione semestrale

Alerion – CDA: Relazione semestrale

Amazon – Risultati di periodo

Amundi ReaL Estate Italia Srg – Risultati di periodo: Relazione semestrale

Anima Holding – CDA: Relazione semestrale

Apple – Risultati di periodo

Autogrill – Appuntamento: Presentazione analisti – CDA: Relazione semestrale

Azimut – CDA: Relazione semestrale

Banco di Desio e della Brianza – CDA: Relazione semestrale

Basicnet – Appuntamento: Presentazione analisti – CDA: Relazione semestrale

Baxter International – Risultati di periodo

Caltagirone SpA – CDA: Relazione semestrale

Cerved Group – Appuntamento: Presentazione analisti – CDA: Relazione semestrale

CNH Industrial – Appuntamento: Presentazione analisti – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive / Relazione semestrale

Coima Res – Appuntamento: Presentazione analisti – CDA: Relazione semestrale

D’Amico – Appuntamento: Presentazione analisti – CDA: Relazione semestrale

Dea Capital Real Estate SGR – Risultati di periodo: Relazione semestrale

De’ Longhi – Appuntamento: Presentazione analisti – CDA: Relazione semestrale

DiaSorin – CDA: Relazione semestrale

Eli Lilly – Risultati di periodo

Elica – Appuntamento: Presentazione analisti – CDA: Relazione semestrale

Enervit – CDA: Relazione semestrale

ENI – Appuntamento: Presentazione analisti

Expedia – Risultati di periodo

Fincantieri – CDA: Relazione semestrale

Ford Motor – Risultati di periodo

Gabetti – CDA: Relazione semestrale

Geox – CDA: Preconsuntivo semestrale

Il Sole 24 Ore – CDA: Relazione semestrale

Investire Sgr – Risultati di periodo: Relazione semestrale

Inwit – Appuntamento: Presentazione analisti – CDA: Relazione semestrale

Italia Independent – Assemblea: Bilancio

Kellogg – Risultati di periodo

Kraft Heinz – Risultati di periodo

Leonardo – CDA: Relazione semestrale

Mastercard – Risultati di periodo

Mondadori – Appuntamento: Presentazione analisti – CDA: Relazione semestrale

Mondo TV – CDA: Preconsuntivo semestrale

Nexi – CDA: Relazione semestrale

Polis Fondi Immob. Banche Popolari – Risultati di periodo: Relazione semestrale

Poste Italiane – CDA: Relazione semestrale

Procter & Gamble – Risultati di periodo

Prysmian – Appuntamento: Presentazione analisti – CDA: Relazione semestrale

Rai Way – Appuntamento: Presentazione analisti – CDA: Relazione semestrale

Recordati – CDA: Relazione semestrale

Reno De Medici – CDA: Relazione semestrale

Risanamento – CDA: Relazione semestrale

Saras – Appuntamento: Presentazione analisti – CDA: Relazione semestrale

Torre Sgr – Risultati di periodo: Relazione semestrale

Scadenze Fiscali:

Modello Unico 2020 – Ultimo giorno per effettuare il versamento delle imposte risultanti dalla dichiarazione per i contribuenti titolari di partita IVA soggetti Isa anche forfettari.

Unico PF 2020 – Versamento delle imposte dovute risultanti dal Mod. Unico 2020 per i soggetti non titolari di partita iva.

IRAP 2020 – versamento dell’IRAP (saldo 2019 e I acconto 2020). Sono esclusi dal versamento tutti i soggetti con volume di ricavi/compensi inferiore a € 250.000.000, ad eccezione di banche/imprese di assicurazione ed enti pubblici.