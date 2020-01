Appuntamenti e scadenze del 30 gennaio 2020

editato in: da

Venerdì 24/01/2020

Borsa:

China – Borse di Shanghai e Shenzhen chiuse per festività (fino a giovedì 30/01/2020)

Giovedì 30/01/2020

Titoli di Stato:

Tesoro – Asta medio-lungo; Regolamento CTZ – BTP€i

Aziende:

Abitare In – Assemblea: Bilancio

Amazon Com – Risultati di periodo

Baxter International – Risultati di periodo

Coca-Cola – Risultati di periodo

Eli Lilly – Risultati di periodo

Levi Strauss – Risultati di periodo

Nintendo Co Nintendo – Risultati di periodo

Northrop Grumman – Risultati di periodo

Tod’s – CDA: Preconsuntivo bilancio

Visa – Risultati di periodo

Appuntamenti:

BOE – Riunione di politica monetaria, annuncio tassi e pubblicazione verbali