Appuntamenti e scadenze del 30 aprile 2020

Giovedì 30/04/2020

Appuntamenti:

Banca d’Italia – Tavole mensili di Banche e istituzioni finanziarie: finanziamenti e raccolta per settori e territori; Conti finanziari settoriali; Operazioni delle Amministrazioni pubbliche; Altre Istituzioni finanziarie; Rapporto sulla stabilità finanziaria n. 1 – 2020; €-coin

Borsa:

Hong Kong – Borsa di Hong Kong chiusa per festività

Titoli di Stato:

Tesoro – Regolamento BOT

Aziende:

4Aim Sicaf – Assemblea: Bilancio

Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna – Assemblea: Bilancio

AMM – Assemblea: Bilancio

Arterra Bioscience – Assemblea: Bilancio

CFT – Assemblea: Bilancio

Credem – Assemblea: Bilancio

Dea Capital Real Estate SGR – Risultati di periodo: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Digital360 – Assemblea: Bilancio

Digitouch – Assemblea: Bilancio

Doxee – Assemblea: Bilancio

Expert System – Appuntamento: Presentazione analisti

Fidia – Assemblea: Bilancio

Fine Foods & Pharmaceuticals Ntm – Assemblea: Bilancio

FOS – Assemblea: Bilancio

Gambero Rosso – Assemblea: Bilancio

Generali – Assemblea: Bilancio

Guala Closures – Assemblea: Bilancio

Interpump Group – Assemblea: Bilancio

Kellogg – Risultati di periodo

Maire Tecnimont – Assemblea: Bilancio

Matica Fintec – Appuntamento: Presentazione analisti

Mcdonald’s – Risultati di periodo

Neosperience – Assemblea: Bilancio

NVP – Appuntamento: Presentazione analisti

Orsero – Assemblea: Bilancio

Portale Sardegna – Assemblea: Bilancio

Radici – Assemblea: Bilancio

Shedir Pharma Group – Assemblea: Bilancio

Tamburi – Assemblea: Bilancio

Trawell Co – Assemblea: Bilancio

Triboo – Assemblea: Bilancio

Unidata – Assemblea: Bilancio

Unipol – Assemblea: Bilancio

Whirlpool – Risultati di periodo

Wm Capital – Assemblea: Bilancio

Scadenze Fiscali:

Esterometro 2020 (scadenza rinviata) – Scadenza per l’invio della comunicazione Esterometro relativo al primo trimestre 2020 (comunicazione dei dati delle fatture relativi ad operazioni verso o da soggetti non residenti, non stabiliti, non identificati in Italia) per effetto del D.L CURA ITALIA la scadenza viene rinviata al 30 giugno 2020

IVA – Rimborso trimestrale/compensazione (scadenza rinviata) – Presentazione all’ufficio delle entrate della domanda di rimborso / compensazione Iva a credito relativa al trimestre precedente (per effetto del D.L CURA ITALIA la scadenza viene rinviata al 30 giugno 2020)

Cassa Nazionale Dottori Commercialisti – Apertura servizio VCB – Variazione Coordinate Bancarie solo per coloro che hanno scelto la modalità di pagamento SDD in sede di adesione al Servizio PCM.

BCE – Riunione di politica monetaria a Francoforte e annuncio tassi

BCE – Conferenza stampa del Presidente Christine Lagarde