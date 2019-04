Appuntamenti e scadenze del 30 aprile 2019

editato in: da

Lunedì 29/04/2019

Borsa:

Giappone – Borsa di Tokyo chiusa per festività

Martedì 30/04/2019

Appuntamenti:

Banca d’Italia – Altre Istituzioni finanziarie; Conti finanziari settoriali; €-coin; Tavole mensili di Banche e istituzioni finanziarie: finanziamenti e raccolta per settori e territori; Operazioni delle Amministrazioni pubbliche

FOMC – Inizia la riunione di politica monetaria

Titoli di Stato:

Tesoro – Asta medio-lungo; Regolamento BOT

Aziende:

Aedes – Assemblea: Bilancio

Alkemy – Assemblea: Bilancio

Apple – Risultati di periodo

Banca Intermobiliare – Assemblea: Bilancio

Beghelli – Assemblea: Bilancio

Biesse – Assemblea: Bilancio

Bio On – Assemblea: Bilancio

Biodue – Assemblea: Bilancio

Brioschi – Assemblea: Bilancio

Capital For Progress 2 – Assemblea: Bilancio

Centrale del Latte D’Italia – Assemblea: Bilancio

CFT – Assemblea: Bilancio

CIA – Assemblea: Bilancio

Clabo – Assemblea: Bilancio

Credem – Assemblea: Bilancio

Credito Valtellinese – Assemblea: Bilancio

D’Amico – Assemblea: Bilancio

Datalogic – Assemblea: Bilancio

Dba Group – Assemblea: Bilancio

Dea Capital Real Estate SGR – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

De’Longhi – Assemblea: Bilancio

Denny’s – Risultati di periodo

Digital Magics – Assemblea: Bilancio

Digital Value – Assemblea: Bilancio

Digital360 – Assemblea: Bilancio

Digitouch – Assemblea: Bilancio

Dominion Hosting Holding – Assemblea: Bilancio

Elettra Investimenti – Assemblea: Bilancio

Eli Lilly – Risultati di periodo

Emak – Assemblea: Bilancio

Enervit – Assemblea: Bilancio

Equita Group – Assemblea: Bilancio

Eukedos – Assemblea: Bilancio

Eurotech – Assemblea: Bilancio

Exprivia – Assemblea: Bilancio

Fidia – Assemblea: Bilancio

Fine Foods & Pharmaceuticals Ntm – Assemblea: Bilancio

Fullsix – Assemblea: Bilancio

General Electric – Risultati di periodo

General Motors – Risultati di periodo

Giglio Group – Assemblea: Bilancio

Gima Tt – Assemblea: Bilancio

Giorgio Fedon – Assemblea: Bilancio

GPI – Assemblea: Bilancio

Grifal – Assemblea: Bilancio

Groupon – Risultati di periodo

Guala Closures – Assemblea: Bilancio

Hera – Assemblea: Bilancio

H-Farm – Assemblea: Bilancio

I.M.A – Assemblea: Bilancio

Icf Group – Assemblea: Bilancio

Il Sole 24 Ore – Assemblea: Bilancio

Illa – Assemblea: Bilancio

Ilpra – Assemblea: Bilancio

Interpump Group – Assemblea: Bilancio

Intesa Sanpaolo – Assemblea: Bilancio

Irce – Assemblea: Bilancio

Isagro – Assemblea: Bilancio

Italiaonline – Assemblea: Bilancio

Kolinpharma – Assemblea: Bilancio

Lucisano Media Group – Assemblea: Bilancio

Maire Tecnimont – Assemblea: Bilancio

Mastercard – Risultati di periodo

Mcdonald’s – Risultati di periodo

Merck – Risultati di periodo

Molmed – Assemblea: Bilancio

Mondo Tv – Assemblea: Bilancio

Monnalisa – Assemblea: Bilancio

Nb Aurora – Assemblea: Bilancio

Neodecortech – Assemblea: Bilancio

Pfizer – Risultati di periodo

Piteco – Assemblea: Bilancio

Portobello – Assemblea: Bilancio

Prismi – Assemblea: Bilancio

Renergetica – Assemblea: Bilancio

Reno De Medici – Assemblea: Bilancio

Restart – Assemblea: Bilancio

Safe Bag – Assemblea: Bilancio

Safilo Group – Assemblea: Bilancio

Saipem – Assemblea: Bilancio

Sciuker Frames – Assemblea: Bilancio

Societa’ Editoriale Il Fatto – CDA: Bilancio

Somec – Assemblea: Bilancio

Sostravel.Com – Assemblea: Bilancio

Tamburi – Assemblea: Bilancio

TAS – Assemblea: Bilancio

Techedge – Assemblea: Bilancio

Telesia – Assemblea: Bilancio

Thespac – Assemblea: Bilancio

Toscana Aeroporti – Assemblea: Bilancio

Valsoia – Assemblea: Bilancio

Vimi Fasteners – Assemblea: Bilancio

Scadenze Fiscali:

Dichiarazione IVA 2019 – Termine per la presentazione della Dichiarazione IVA 2019.

Tasse Automobilistiche – E’ l’ultimo giorno per il pagamento della tassa automobilistica di tutti gli autoveicoli con bollo scadente nel mese di marzo 2019 e per le auto immatricolate negli ultimi 10 gg. del mese di marzo 2019.

Spesometro – termine per l’invio dei dati delle fatture emesse e ricevute nel corso del secondo semestre 2018.

Esterometro 2019 – Scadenza per l’invio della comunicazione Esterometro (comunicazione dei dati delle fatture relativi ad operazioni verso o da soggetti non residenti, non stabiliti, non identificati in Italia).

IVA – Rimborso trimestrale/compensazione – Presentazione all’ufficio delle entrate della domanda di rimborso / compensazione Iva a credito relativa al trimestre precedente.

UniEmens – Invio telematico della denuncia mensile UniEmens delle retribuzioni e dei contributi relativi al mese precedente.

Imposta di Registro – Versamento imposta di registro sui contratti di locazione nuovi o rinnovati tacitamente con decorrenza 01-04-2019, per i quali non si è scelto il regime della “cedolare secca”

Libro unico del lavoro – Termine entro il quale effettuare le registrazioni obbligatorie sul libro unico del lavoro del mese precedente.