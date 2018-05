Appuntamenti e scadenze del 3 maggio 2018

editato in: da

Giovedì 03/05/2018

Borsa:

Giappone – Borsa di Tokyo chiusa per festività

Aziende:

Ferrari – Risultati di periodo: I trimestre 2018

Tesmec – CDA – Risultati di periodo: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Maire Tecnimont – Appuntamento: Conference call con gli analisti – CDA – Risultati di periodo: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Ferrari – Appuntamento: Conference call con gli analisti – CDA – Risultati di periodo: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Ei Towers – CDA – Risultati di periodo: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

D’Amico – CDA – Risultati di periodo: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Coima Res – Appuntamento: Conference call con gli analisti – CDA – Risultati di periodo: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Autostrade Merid – CDA – Risultati di periodo: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Generali – CDA – Risultati di periodo: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Saipem – Assemblea – Risultati di periodo

Scadenze Fiscali:

CASSA NAZIONALE DOTTORI COMMERCIALISTI – Apertura servizio VCB – Variazione Coordinate Bancarie solo per coloro che hanno scelto la modalità di pagamento SDD in sede di adesione al Servizio PCM