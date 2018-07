Appuntamenti e scadenze del 3 luglio 2018

editato in: da

Martedì 03/07/2018

Appuntamenti:

Cisl – Conferenza Nazionale dei Servizi – Si svolge all’Auditorium Massimo di Roma la Conferenza, organizzata dalla Cisl. Interverranno Annamaria Furlan, Segretaria generale Cisl, il Ministro dello Sviluppo Economico, Luigi Di Maio e il Presidente dell’Inps, Tito Boeri

Economia digitale – Si svolge a Milano il Forum dell’economia digitale “The future of tomorrow”

Trasporti – Inaugurazione nuova sede Italferr a Milano, con il presidente Riccardo Maria Monti, l’AD Carlo Carganico e l’Ad del Gruppo Ferrovie dello Stato, Renato Mazzoncini

Economia e Imprese – Presso l’Auditorium di Invitalia a Roma ci sarà la presentazione della nuova App “Resto al sud”. Durante l’incontro, al quale saranno presenti Barbara Lezzi, Ministro per il Sud e Domenico Arcuri, Amministratore Delegato di Invitalia, verranno illustrati anche i risultati dei primi 6 mesi dall’avvio dell’incentivo

Borsa:

Stati Uniti – Chiusura anticipata della Borsa di New York