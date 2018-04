Appuntamenti e scadenze del 3 aprile 2018

editato in: da

Martedì 03/04/2018

Appuntamenti:

Reserve Bank of Australia – Riunione di politica monetaria e annuncio tassi

Auto – Immatricolazioni di febbraio a cura del Ministero dei Trasporti

Titoli di Stato:

Tesoro – Regolamento medio-lungo

Aziende:

FNM – CDA – Risultati di periodo

Scadenze Fiscali:

CERTIFICAZIONE UNICA (CU 2018) – Consegna, da parte delle imprese mandanti-sostituti d’imposta ai percettori di compensi di lavoro autonomo e ai percettori di provvigioni e/o commissioni, della certificazione attestante i redditi corrisposti nel corso dell’anno solare precedente.

TASSE AUTOMOBILISTICHE – E’ l’ultimo giorno per il pagamento della tassa automobilistica di tutti gli autoveicoli con bollo scadente a Febbraio 2018 e per le auto immatricolate negli ultimi 10 gg. del mese di Febbraio 2018.

Libro unico del lavoro – Termine entro il quale effettuare le registrazioni obbligatorie sul libro unico del lavoro del mese precedente.

FIRR – AGENTI – Scadenza per il versamento del contributo al Fondo Indennità Risoluzione Rapporto di agenzia da parte della Ditta preponente.

UNI – EMENS – Invio telematico della denuncia mensile UNI-EMENS delle retribuzioni e dei contributi relativi al mese precedente.

CASSA NAZIONALE DOTTORI COMMERCIALISTI – Scadenza seconda rata delle eccedenze 2017, esclusivamente per coloro che hanno scelto la rateizzazione in fase di adesione al servizio SAT 2017 PCE.