Appuntamenti e scadenze del 29 ottobre 2020

Giovedì 22/10/2020

Appuntamenti:

Festival della Scienza di Genova – Evento di riferimento per la diffusione della cultura scientifica. Incontri, laboratori, spettacoli e conferenze per raccontare la scienza in modo innovativo, con eventi interattivi e trasversali. Tre premi Nobel per la Fisica e 240 i protagonisti dell’edizione 2020 (fino a domenica 01/11/2020)

Lunedì 26/10/2020

Appuntamenti:

Rome Art Week 2020 – Alla quinta edizione della settimana dell’arte contemporanea a Roma, ci saranno oltre 300 eventi organizzati da 120 gallerie e istituzioni, 348 artisti e 46 curatori raggiungendo oltre 500 partecipazioni (fino a sabato 31/10/2020)

Parlamento europeo – Riunioni delle Commissioni dell’Europarlamento (fino a giovedì 29/10/2020)

Martedì 27/10/2020

Appuntamenti:

G20- Arabia Saudita 2020 – Meeting virtuale – 3° incontro straordinario degli Sherpa (rappresentanti personali dei Capi di Stato o di Governo) (fino a giovedì 29/10/2020)

Giovedì 29/10/2020

Appuntamenti:

Consiglio dell’Unione europea – Riunione informale dei ministri dei Trasporti

BOJ – Termina la riunione di politica monetaria. Annuncio tassi

Consiglio europeo – Videoconferenza dei membri del Consiglio europeo. I capi di Stato o di governo dell’UE discuteranno della necessità di intensificare lo sforzo collettivo per combattere la pandemia

Progetto di Innovazione Sociale e Programma 2021 – Ministero della Giustizia e Lendlease – Tavola rotonda digitale in cui sarà presentato il Progetto adottato dall’Amministrazione Penitenziaria in Italia per la gestione di iniziative di inclusione sociale e lavorativa delle persone detenute

EU – Energy Infrastructure Forum 2020 – L’annuale Forum sulle infrastrutture energetiche è organizzato dalla Commissione Europea e riunisce vari esperti del settore. Verranno discusse le principali questioni relative alle infrastrutture e alla politica energetica dell’UE. L’evento sarà online

Vertice internazionale – Vertice UE-Canada in videoconferenza. I leader dell’UE e del Canada discuteranno della pandemia, della ripresa economica e delle relazioni bilaterali

11.00 – Presentazione XIX Rapporto annuale Inps – Il presidente dell’INPS terrà la Relazione annuale in occasione della presentazione del XIX Rapporto Annuale dell’Istituto. Illustrerà le attività dell’Inps nell’ambito del sistema di welfare nazionale e nell’attuale contesto socioeconomico del Paese. Previsti gli interventi del Presidente della Camera dei Deputati e del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali. La presentazione sarà trasmessa in diretta streaming

11.00 – GreenItaly 2020 – la green economy in Italia – Presenta il rapporto il Segretario generale di Unioncamere. Intervengono fra gli altri il Presidente della Fondazione Symbola e il Ministro per gli Affari europei. Conclude il Commissario europeo per l’economia

13.45 – BCE – Riunione di politica monetaria a Francoforte e annuncio tassi

14.30 – BCE – Conferenza stampa del Presidente Christine Lagarde

Titoli di Stato:

Tesoro – Asta medio-lungo; Regolamento CTZ – BTP€i

Aziende:

Amazon – Risultati di periodo

Apple – Risultati di periodo

Autostrade Meridionali – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Banco di Desio e della Brianza – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Basicnet – Appuntamento: Presentazione analisti – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Baxter International – Risultati di periodo

Facebook – Risultati di periodo

Gel – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Italgas – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

J. C. Penney – Risultati di periodo

Kellogg – Risultati di periodo

Kraft Heinz – Risultati di periodo

Moodys – Risultati di periodo

Motorola Solutions – Risultati di periodo

Nintendo – Risultati di periodo

Panasonic – Risultati di periodo

Pdf Solutions – Risultati di periodo

Prysmian – Appuntamento: Presentazione analisti – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Ralph Lauren – Risultati di periodo

Recordati – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Sg Company – CDA: Relazione semestrale

Spotify Technology – Risultati di periodo

Starbucks – Risultati di periodo

T. Rowe Price – Risultati di periodo

Twitter – Risultati di periodo

Yum Brands – Risultati di periodo