Appuntamenti e scadenze del 29 ottobre 2019

Martedì 29/10/2019

Appuntamenti:

Azimut Libera Impresa EXPO 2019 – L’evento, punto di incontro tra economia reale e risparmio gestito, si svolge a Milano Rho Fiera

FOMC – Inizia la riunione di politica monetaria

Borsa:

Newlat Food – Debutto delle azioni sull’MTA di Borsa Italiana, segmento Star

Titoli di Stato:

Tesoro – Asta BOT

Aziende:

A.S. Roma – Assemblea: Bilancio

Campari – Appuntamento: Conference call con gli analisti – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Cerved Group – Appuntamento: Conference call con gli analisti – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Dea Capital Real Estate SGR – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Denny’s – Risultati di periodo

Edison International – Risultati di periodo

Edison R – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

General Motors – Risultati di periodo

Kellogg – Risultati di periodo

Mastercard – Risultati di periodo

Mattel – Risultati di periodo

Merck – Risultati di periodo

Nintendo Co Nintendo – Risultati di periodo

Pfizer – Risultati di periodo

Pirelli & C – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Saipem – Appuntamento: Conference call con gli analisti