Appuntamenti e scadenze del 29 maggio 2020

Lunedì 25/05/2020

Appuntamenti:

EYE on line – European Youth Event – L’Evento della gioventù europea 2020 (EYE) si terrà online per scambiare opinioni con politici, esperti e discutere il ruolo dell’UE nella crisi COVID-19. (fino a venerdì 29/05/2020)

Milano Digital Week – Edizione online – Questa edizione della Milano Digital Week, completamente online, sarà sul tema della Città Trasformata. Giorni dedicati all’innovazione attraverso il digitale: un’opportunità di confronto per cittadini, aziende, istituzioni, università e centri di ricerca (fino a sabato 30/05/2020)

Giovedì 28/05/2020

Appuntamenti:

EU – UE-USA summit (fino a venerdì 29/05/2020)

Venerdì 29/05/2020

Appuntamenti:

Consiglio dell’UE – Video conferenza dei ministri della ricerca

Consiglio dell’UE – Video conferenza dei ministri degli affari esteri

Rating sovrano – Svizzera – Moody’s pubblica la revisione del merito di credito

Banca d’Italia – Moneta e altre informazioni sul bilancio delle IFM residenti in Italia; Tavole mensili di Banche e istituzioni finanziarie: finanziamenti e raccolta per settori e territori; €-coin

Rating sovrano – Irlanda – S&P Global pubblica la revisione del merito di credito

Rating sovrano – Belgio – Moody’s pubblica la revisione del merito di credito

Titoli di Stato:

Tesoro – Regolamento BOT; Asta medio-lungo

Aziende:

Acea – Assemblea: Bilancio

Ascopiave – Assemblea: Bilancio

Atlantia – Assemblea: Bilancio

Bialetti Industrie – CDA: Bilancio / Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Capital For Progress Single Investment – CDA: Bilancio

Class Editori – Assemblea: Bilancio

Dba Group – CDA: Bilancio

Ecosuntek – CDA: Bilancio

Groupon – Risultati di periodo

Illa – CDA: Bilancio

Ilpra – Assemblea: Bilancio

Ivs Group – Appuntamento: Presentazione analisti

Leone Film Group – Assemblea: Bilancio

Lventure Group – Assemblea: Bilancio

Sostravel.Com – Assemblea: Bilancio

Trevi – CDA: Bilancio