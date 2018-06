Appuntamenti e scadenze del 29 giugno 2018

editato in: da

(Teleborsa) –

Venerdì 29/06/2018

Titoli di Stato:

Tesoro – Regolamento BOT

Aziende:

Abitare In – CDA – Risultati di periodo

It Way – Assemblea – Risultati di periodo

Masi Agricola – Assemblea – Risultati di periodo

Fintel Energia Group – Assemblea – Risultati di periodo

Ecosuntek – Assemblea – Risultati di periodo

Costamp Group – Assemblea – Risultati di periodo

Agatos – Assemblea – Risultati di periodo

Innovatec – Assemblea – CDA – Risultati di periodo

Imvest – Assemblea – Risultati di periodo

Scadenze Fiscali:

Modelli 730/2018 – Termine per i CAF o professionisti abilitati che prestano l’assistenza fiscale per le dichiarazioni dei redditi (modello 730/2018) presentate dai contribuenti entro il 22 giugno 2018, per consegnare al contribuente la copia della dichiarazione dei redditi elaborata e del relativo prospetto di liquidazione mod. 730-3 e per trasmettere, in via telematica, all’Agenzia delle Entrate, le dichiarazioni elaborate, i relativi prospetti di liquidazione, il risultato contabile delle dichiarazioni (mod. 730-4) nonché le buste contenenti le schede relative alla destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille dell’Irpef (le buste chiuse contenenti il mod. 730-1)