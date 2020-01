Appuntamenti e scadenze del 29 gennaio 2020

editato in: da

Venerdì 24/01/2020

Borsa:

China – Borse di Shanghai e Shenzhen chiuse per festività (fino a giovedì 30/01/2020)

Mercoledì 29/01/2020

Appuntamenti:

Banca d’Italia – Moneta e altre informazioni sul bilancio delle IFM residenti in Italia

Titoli di Stato:

Tesoro – Asta BOT

Aziende:

Abitare In – Assemblea: Bilancio

Aeffe – CDA: Preconsuntivo bilancio

At&T – Risultati di periodo

Boeing – Risultati di periodo

Facebook – Risultati di periodo

General Electric – Risultati di periodo

Invesco – Risultati di periodo

Mastercard – Risultati di periodo

Mcdonald’s – Risultati di periodo

Microsoft – Risultati di periodo

Nasdaq – Risultati di periodo

Novartis – Risultati di periodo

Paypal Holdings – Risultati di periodo

Safilo Group – CDA: Preconsuntivo bilancio

T. Rowe Price Group Inc T Rowe Price – Risultati di periodo

Tesla – Risultati di periodo