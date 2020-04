Appuntamenti e scadenze del 29 aprile 2020

editato in: da

Mercoledì 29/04/2020

Appuntamenti:

Banca d’Italia – Moneta e altre informazioni sul bilancio delle IFM residenti in Italia

FOMC – Termina la riunione di politica monetaria. Annuncio tassi

Borsa:

Giappone – Borsa di Tokyo chiusa per festività

Titoli di Stato:

Tesoro – Asta medio-lungo

Aziende:

AMM – Assemblea: Bilancio

Amplifon – Appuntamento: Presentazione analisti – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Arterra Bioscience – Assemblea: Bilancio

Ascopiave – Assemblea: Bilancio

Axelero – CDA: Bilancio

B&C Speakers – Assemblea: Bilancio

Banca Finnat – Assemblea: Bilancio

Centrale del Latte D’Italia – Assemblea: Bilancio

CFT – Assemblea: Bilancio

Circle – Assemblea: Bilancio

Confinvest – Assemblea: Bilancio

Copernico – Assemblea: Bilancio

Cyberoo – Assemblea: Bilancio

Digital Value – Assemblea: Bilancio

Digital360 – Assemblea: Bilancio

Doxee – Assemblea: Bilancio

Ediliziacrobatica – Assemblea: Bilancio

Elettra Investimenti – Assemblea: Bilancio

Emak – Assemblea: Bilancio

Enervit – Assemblea: Bilancio

Eukedos – Assemblea: Bilancio

Exprivia – Assemblea: Bilancio

Fervi – Assemblea: Bilancio

Fidia – Assemblea: Bilancio

Finlogic – Assemblea: Bilancio

Garofalo Health Care – Assemblea: Bilancio

General Electric – Risultati di periodo

Giorgio Fedon – Assemblea: Bilancio

Go Internet – CDA: Bilancio

Grifal – Assemblea: Bilancio

Hera – Assemblea: Bilancio

Icf Group – Assemblea: Bilancio

Il Sole 24 Ore – Assemblea: Bilancio

Intek Group – CDA: Bilancio

Iren – Assemblea: Bilancio

Italgas – Appuntamento: Presentazione analisti – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Kolinpharma – Assemblea: Bilancio

Luve – Appuntamento: Presentazione analisti – Assemblea: Bilancio

Maps – Assemblea: Bilancio

Mittel – CDA: Bilancio

Newlat Food – CDA: Bilancio

Notorious Pictures – Assemblea: Bilancio

NVP – Assemblea: Bilancio

Pierrel – Assemblea: Bilancio

Piteco – Assemblea: Bilancio

Portale Sardegna – Assemblea: Bilancio

Portobello – Assemblea: Bilancio

Powersoft – CDA: Bilancio

Ratti – Assemblea: Bilancio

Rcs Mediagroup – Assemblea: Bilancio

Recordati – Assemblea: Bilancio

Relatech – Appuntamento: Presentazione analisti

Renergetica – Assemblea: Bilancio

Reno De Medici – Assemblea: Bilancio – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Restart – Assemblea: Bilancio

Saipem – Assemblea: Bilancio

Shedir Pharma Group – Assemblea: Bilancio

Societa’ Editoriale Il Fatto – Assemblea: Bilancio

Tamburi – Assemblea: Bilancio

TAS – Assemblea: Bilancio

Techedge – Assemblea: Bilancio

Telesia – Assemblea: Bilancio

Trawell Co – Assemblea: Bilancio

Unidata – Assemblea: Bilancio

Unipolsai – Assemblea: Bilancio

Wiit – Assemblea: Bilancio

Wm Capital – Assemblea: Bilancio

Scadenze Fiscali:

Cassa Nazionale Dottori Commercialisti – Chiusura servizio PCM 2020 (termine sospeso fino al 30 aprile 2020)