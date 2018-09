Appuntamenti e scadenze del 28 settembre 2018

editato in: da

(Teleborsa) –

Mercoledì 26/09/2018

Appuntamenti:

Global Forum on Modern Direct Democracy 2018 – Si svolge a Roma, in Campidoglio, l’edizione 2018 del Forum sulla democrazia diretta

Venerdì 28/09/2018

Appuntamenti:

Rating sovrano – DBRS pubblica la revisione del merito di credito per la Spagna

Banca d’Italia – Tavole mensili di Banche e istituzioni finanziarie: finanziamenti e raccolta per settori e territori; Debito estero dell’Italia; Banche e istituzioni finanziarie: finanziamenti e raccolta per settori e territori; Posizione patrimoniale sull’estero dell’Italia

Banca d’Italia – Indicatore €-coin; Ita-coin; Banche e istituzioni finanziarie: condizioni e rischiosità del credito per settori e territori

Titoli di Stato:

Tesoro – Regolamento BOT

Aziende:

Axelero – CDA – Risultati di periodo

Visibilia Editore – CDA – Risultati di periodo

Vimi Fasteners – CDA – Risultati di periodo

Triboo – CDA – Risultati di periodo

Somec – CDA – Risultati di periodo

Sciuker Frames – CDA – Risultati di periodo

Siti – B&T – CDA – Risultati di periodo

Renergetica – CDA – Risultati di periodo

Rosetti Marino – CDA – Risultati di periodo

Portale Sardegna – CDA – Risultati di periodo

Plt Energia – CDA – Risultati di periodo

Neodecortech – CDA – Risultati di periodo

Monnalisa – CDA – Risultati di periodo

Masi Agricola – CDA – Risultati di periodo

M&C – CDA – Risultati di periodo

Lucisano Media Group – CDA – Risultati di periodo

Longino&Cardenal – CDA – Risultati di periodo

Leone Film Group – CDA – Risultati di periodo

Imvest – CDA – Risultati di periodo

Gruppo Green Power – CDA – Risultati di periodo

GPI – CDA – Risultati di periodo

Go Internet – CDA – Risultati di periodo

GEL – CDA – Risultati di periodo: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Energy Lab – CDA – Risultati di periodo

Energica Motor Company – CDA – Risultati di periodo

Ecosuntek – CDA – Risultati di periodo

Expert System – CDA – Risultati di periodo

Eukedos – CDA – Risultati di periodo

Digitouch – CDA – Risultati di periodo

Dba Group – CDA – Risultati di periodo

Costamp Group – CDA – Risultati di periodo

Bio On – CDA – Risultati di periodo

Bomi Italia – CDA – Risultati di periodo

Askoll Eva – CDA – Risultati di periodo

Ambromobiliare – CDA – Risultati di periodo

Alkemy – CDA – Risultati di periodo

Agatos – CDA – Risultati di periodo

Astaldi – CDA – Risultati di periodo

Bialetti Industrie – CDA – Risultati di periodo

Banca Intermobiliare – CDA – Risultati di periodo

Innovatec – CDA – Risultati di periodo

Health Italia – CDA – Risultati di periodo

Assiteca – CDA – Risultati di periodo

Olidata – CDA – Risultati di periodo

Pirelli & C – Appuntamento: Conference call con gli analisti