Appuntamenti e scadenze del 28 maggio 2020

Lunedì 25/05/2020

Appuntamenti:

Parlamento europeo – Riunioni delle Commissioni dell’Europarlamento (fino a giovedì 28/05/2020)

Milano Digital Week – Edizione online – Questa edizione della Milano Digital Week, completamente online, sarà sul tema della Città Trasformata. Giorni dedicati all’innovazione attraverso il digitale: un’opportunità di confronto per cittadini, aziende, istituzioni, università e centri di ricerca (fino a sabato 30/05/2020)

EYE on line – European Youth Event – L’Evento della gioventù europea 2020 (EYE) si terrà online per scambiare opinioni con politici, esperti e discutere il ruolo dell’UE nella crisi COVID-19. (fino a venerdì 29/05/2020)

Giovedì 28/05/2020

Appuntamenti:

Istat – Prezzi alla produzione dell’industria, delle costruzioni e dei servizi – I trimestre

EU – UE-USA summit (fino a venerdì 29/05/2020)

Titoli di Stato:

Tesoro – Regolamento CTZ – BTP€i

Aziende:

Abercrombie & Fitch – Risultati di periodo

B.F – Assemblea: Bilancio

CIA – Assemblea: Bilancio

Clabo – Assemblea: Bilancio – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Dell Technologies – Risultati di periodo

Dollar General – Risultati di periodo

Dollar Tree – Risultati di periodo

FNM – Assemblea: Bilancio

H-Farm – CDA: Bilancio

Ilpra – Assemblea: Bilancio

Ivs Group – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Lventure Group – Assemblea: Bilancio

Mutuionline – Assemblea: Bilancio

Panariagroup – Assemblea: Bilancio

Salesforce.Com – Risultati di periodo

Sostravel.Com – Assemblea: Bilancio

Tiscali – Assemblea: Bilancio