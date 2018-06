Appuntamenti e scadenze del 28 giugno 2018

editato in: da

Giovedì 28/06/2018

Appuntamenti:

BCE – Riunione del Consiglio Generale della Banca Centrale Europea a Francoforte

Istat – Conto trimestrale AP, Reddito e risparmio delle famiglie e Profitti delle società – I trim. 2018

Banca d’Italia – Tavole mensili di Banche e istituzioni finanziarie: finanziamenti e raccolta per settori e territori; Banche e istituzioni finanziarie: condizioni e rischiosità del credito per settori e territori; Banche e istituzioni finanziarie: finanziamenti e raccolta per settori e territori

Banca d’Italia – Debito estero dell’Italia; Statistiche di finanza pubblica nei paesi dell’Unione europea; Ita-coin; Posizione patrimoniale sull’estero dell’Italia

BCE – Bollettino economico

Titoli di Stato:

Tesoro – Asta medio-lungo; Regolamento CTZ – BTP€i

Aziende:

I Grandi Viaggi – CDA – Risultati di periodo

Energy Lab – CDA – Risultati di periodo

Prismi – Assemblea – Risultati di periodo

Imvest – Assemblea – Risultati di periodo

Conagra Brands – Risultati di periodo

Nike – Risultati di periodo