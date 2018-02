(Teleborsa) –

Mercoledì 28/02/2018

Appuntamenti:

Banca d’Italia – Tavole mensili di Banche e istituzioni finanziarie: condizioni e rischiosità del credito per settori e territori; Ita-coin; Indicatore €-coin; Debito delle amministrazioni locali

Titoli di Stato:

Tesoro – Regolamento BOT

Aziende:

Massimo Zanetti Beverage – Appuntamento: Conference call con gli analisti – CDA – Risultati di periodo

Inwit – CDA – Risultati di periodo

Digital Bros – CDA – Risultati di periodo

Piaggio – Appuntamento: Conference call con gli analisti – CDA – Risultati di periodo

Aedes – CDA – Risultati di periodo

Spactiv – CDA – Risultati di periodo

Culti Milano – CDA – Risultati di periodo

Juventus Fc – CDA – Risultati di periodo

3d Systems – Risultati di periodo

Lowe’s – Risultati di periodo

Salesforce.com – Risultati di periodo

Office Depot – Risultati di periodo

Scadenze Fiscali:

Inail – Invio telematico della dichiarazione delle retribuzioni 2017 ai fini INAIL .

UNI-EMENS – Invio telematico della denuncia mensile UNI-EMENS delle retribuzioni e dei compensi corrisposti nel mese precedente ai lavoratori dipendenti e assimilati.

Libro unico del lavoro – Termine entro il quale effettuare le registrazioni obbligatorie sul libro unico del lavoro del mese precedente.

Spesometro – termine per l’invio dei dati delle fatture emesse e ricevute nel corso del secondo semestre 2017(il termine per l’invio è stato prorogato al 6 aprile 2018).

COMUNICAZIONE LIQUIDAZIONI PERIODICHE DATI IVA – termine per la trasmissione telematica dei dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche IVA relative al IV trimestre 2017.

Spesometro correttivo primo semestre 2017 – Scadenza per l’invio dello spesometro correttivo relativo al primo semestre 2017.

Appuntamenti e scadenze del 28 febbraio 2018 redazioneteleborsaxml