Appuntamenti e scadenze del 28 dicembre 2018

editato in: da

(Teleborsa) –

Giovedì 27/12/2018

Borsa:

Italia – Chiusura mercato after hours della Borsa di Milano

Venerdì 28/12/2018

Appuntamenti:

Banca d’Italia – Ita-coin; Banche e istituzioni finanziarie: condizioni e rischiosità del credito per settori e territori; Posizione patrimoniale sull’estero dell’Italia; Tavole mensili di Banche e istituzioni finanziarie: finanziamenti e raccolta per settori e territori; Banche e istituzioni finanziarie: finanziamenti e raccolta per settori e territori; Debito estero dell’Italia

Titoli di Stato:

Tesoro – Asta medio-lungo