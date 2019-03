Appuntamenti e scadenze del 27 marzo 2019

editato in: da

Mercoledì 27/03/2019

Appuntamenti:

Incontri con la Banca d’Italia – sede di Catania – L’incontro avrà come tema “Le statistiche per l’analisi dell’economia”

Banca d’Italia – Stati Generali del BIM – Si svolge a Roma, al Centro Carlo Azeglio Ciampi, il Convegno focalizzato sulla digitalizzazione del ciclo di vita delle costruzioni per migliorare sicurezza, sostenibilità e qualità degli immobili, ad un anno dall’entrata in vigore delle norme che definiscono tempi e modalità per il progressivo utilizzo del BIM negli appalti pubblici.

BCE – Discorso del Presidente Draghi alla Conferenza “The ECB and Its Watchers XX” a Francoforte

Titoli di Stato:

Tesoro – Asta BOT

Aziende:

Technogym – Appuntamento: Conference call con gli analisti – CDA: Bilancio

Hera – CDA: Bilancio

Inwit – Assemblea: Bilancio

Sostravel.Com – CDA: Bilancio

Renergetica – CDA: Bilancio

Kolinpharma – CDA: Bilancio

Digitouch – Appuntamento: Conference call con gli analisti – CDA: Bilancio

Exor – CDA: Bilancio

Gruppo Green Power – Assemblea: Bilancio

Clabo – CDA: Bilancio

Astm – CDA: Bilancio

Acotel Group – CDA: Bilancio

Sias – CDA: Bilancio

Mondo Tv Suisse – CDA: Bilancio

Telesia – CDA: Bilancio

Pioneer Power Solutions – Risultati di periodo