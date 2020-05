Appuntamenti e scadenze del 27 maggio 2020

editato in: da

(Teleborsa) –

Lunedì 25/05/2020

Appuntamenti:

Parlamento europeo – Riunioni delle Commissioni dell’Europarlamento (fino a giovedì 28/05/2020)

Milano Digital Week – Edizione online – Questa edizione della Milano Digital Week, completamente online, sarà sul tema della Città Trasformata. Giorni dedicati all’innovazione attraverso il digitale: un’opportunità di confronto per cittadini, aziende, istituzioni, università e centri di ricerca (fino a sabato 30/05/2020)

EYE on line – European Youth Event – L’Evento della gioventù europea 2020 (EYE) si terrà online per scambiare opinioni con politici, esperti e discutere il ruolo dell’UE nella crisi COVID-19. (fino a venerdì 29/05/2020)

Martedì 26/05/2020

Appuntamenti:

Star Conference 2020 – Edizione Virtuale – La 19a STAR Conference è organizzata da Borsa Italiana in modalità virtuale, per consentire alle società del segmento STAR di effettuare meeting digitali in modalità one to one o in piccoli gruppi con investitori istituzionali (fino a mercoledì 27/05/2020)

Mercoledì 27/05/2020

Appuntamenti:

BCE – Il Presidente della Banca Centrale Europea, Christine Lagarde, interviene all’evemto della gioventù europea EYE on line 2020

Fed – Beige Book

Titoli di Stato:

Tesoro – Asta BOT

Aziende:

Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna – Appuntamento: Virtual STAR Conference 2020

Alkemy – Appuntamento: Virtual STAR Conference 2020

Aquafil – Appuntamento: Virtual STAR Conference 2020

B&C Speakers – Appuntamento: Virtual STAR Conference 2020

BE – Appuntamento: Virtual STAR Conference 2020

Caleido Group – CDA: Bilancio

Carel Industries – Appuntamento: Virtual STAR Conference 2020

Cembre – Appuntamento: Virtual STAR Conference 2020

CIA – Assemblea: Bilancio

Class Editori – Assemblea: Bilancio

El.En – Appuntamento: Virtual STAR Conference 2020

Emak – Appuntamento: Virtual STAR Conference 2020

Enertronica Santerno – CDA: Bilancio

Equita Group – Appuntamento: Virtual STAR Conference 2020

Eurotech – Appuntamento: Virtual STAR Conference 2020

Fidia – Appuntamento: Virtual STAR Conference 2020

Fiera Milano – Appuntamento: Virtual STAR Conference 2020

Fila – Appuntamento: Virtual STAR Conference 2020

FNM – Assemblea: Bilancio

Giglio Group – Appuntamento: Virtual STAR Conference 2020

Guala Closures – Appuntamento: Virtual STAR Conference 2020

Health Italia – CDA: Bilancio

I.M.A – Appuntamento: Virtual STAR Conference 2020

Indel B – Assemblea: Bilancio

Interpump Group – Appuntamento: Virtual STAR Conference 2020

Isagro – Appuntamento: Virtual STAR Conference 2020

Italmobiliare – Appuntamento: Virtual STAR Conference 2020

La Doria – Appuntamento: Virtual STAR Conference 2020

Marr – Appuntamento: Virtual STAR Conference 2020

Monnalisa – Assemblea: Bilancio

Neodecortech – Appuntamento: Virtual STAR Conference 2020

Newlat Food – Appuntamento: Virtual STAR Conference 2020

Olidata – CDA: Bilancio

Piovan – Appuntamento: Virtual STAR Conference 2020

Prima Industrie – Appuntamento: Virtual STAR Conference 2020

Ralph Lauren – Risultati di periodo

Reno De Medici – Appuntamento: Virtual STAR Conference 2020

Reply – Appuntamento: Virtual STAR Conference 2020

Retelit – Appuntamento: Virtual STAR Conference 2020

Sabaf – Appuntamento: Virtual STAR Conference 2020

Saes Getters – Appuntamento: Virtual STAR Conference 2020

Sanlorenzo – Appuntamento: Virtual STAR Conference 2020

Seri Industrial – Assemblea: Bilancio

Sesa – Appuntamento: Virtual STAR Conference 2020

Sogefi – Appuntamento: Virtual STAR Conference 2020

Tamburi – Appuntamento: Virtual STAR Conference 2020

Tinexta – Appuntamento: Virtual STAR Conference 2020

Unieuro – Appuntamento: Virtual STAR Conference 2020

Vetrya – CDA: Bilancio

Wiit – Appuntamento: Virtual STAR Conference 2020

Zignago Vetro – Appuntamento: Virtual STAR Conference 2020

Scadenze Fiscali:

IVA Comunitaria – Elenchi Intrastat mensili (scadenza rinviata) – Presentazione elenchi Intrastat mensili relativi al mese di Aprile 2020 (decreto “Cura Italia proroga al 30 giugno 2020)