Appuntamenti e scadenze del 27 giugno 2018

Mercoledì 27/06/2018

Appuntamenti:

BCE – Riunione non di politica monetaria del Consiglio direttivo della Banca Centrale Europea a Francoforte

Banca d’Italia – Moneta e altre informazioni sul bilancio delle IFM residenti in Italia

Titoli di Stato:

Tesoro – Asta BOT

Aziende:

Mediaset – Assemblea – Risultati di periodo

Industria e Innovazione – Assemblea – Risultati di periodo

Bialetti Industrie – Assemblea – Risultati di periodo

General Mills – Risultati di periodo

Pier 1 Imports – Risultati di periodo

Bed Bath & Beyond – Risultati di periodo

Intesa Sanpaolo – Appuntamento: Conference call con gli analisti