Appuntamenti e scadenze del 27 febbraio 2020

editato in: da

(Teleborsa) –

Lunedì 24/02/2020

Appuntamenti:

Banca d’Italia – Sondaggio congiunturale sul mercato delle abitazioni in Italia (fino a venerdì 28/02/2020)

Giovedì 27/02/2020

Appuntamenti:

Banca d’Italia – Moneta e altre informazioni sul bilancio delle IFM residenti in Italia

Titoli di Stato:

Tesoro – Asta medio-lungo; Regolamento CTZ – BTP€i

Aziende:

Banca Mediolanum – CDA: Bilancio

Best Buy – Risultati di periodo

Castello Sgr – Risultati di periodo: Rendiconto annuale

ENI – CDA: Bilancio

GAP – Risultati di periodo

IGD – CDA: Bilancio

Investire Sgr – CDA: Rendiconto annuale

J. C. Penney – Risultati di periodo

Polis Fondi Immob. Banche Popolari – CDA: Rendiconto annuale

Torre Sgr – Risultati di periodo: Rendiconto annuale