Appuntamenti e scadenze del 27 febbraio 2019

Lunedì 25/02/2019

Appuntamenti:

(Fino al 28/02/2019) Mobile World Congress 2019 – Si svolge a Barcellona l’evento MWC 19 Intelligent Connectivity dedicato al mondo dell’innovazione ad ampio raggio

Mercoledì 27/02/2019

Appuntamenti:

Banca d’Italia – Moneta e altre informazioni sul bilancio delle IFM residenti in Italia

ENEA – Si svolge a Bologna la Conferenza di lancio del Progetto VEG-GAP “Vegetation for urban green air quality plans”. Nuove strategie e strumenti per una gestione intelligente del verde nelle città del futuro. L’evento sarà l’occasione per confrontarsi e promuovere nuove collaborazioni tra il mondo della ricerca, le istituzioni, le imprese e la cittadinanza attiva

ABI – Si svolge a Firenze il convegno organizzato da Feduf, ABI e Acri: “Educazione finanziaria per la crescita dell’Italia, l’informazione, la tutela del risparmio, la sostenibilità e la cultura”

Fed – Il Presidente della Federal Reserve, Jerome Powell, presenta il rapporto di metà anno sulle linee guida della politica monetaria presso la Commissione Servizi Finanziari alla Camera

Titoli di Stato:

Tesoro – Asta medio-lungo

Aziende:

Telecom Italia – Appuntamento: Conference call con gli analisti

Geox – Appuntamento: Conference call con gli analisti – CDA: Bilancio

Garofalo Health Care – CDA: Preconsuntivo bilancio

Anima Holding – CDA: Bilancio

I Grandi Viaggi – Assemblea: Bilancio

Saipem – CDA: Preconsuntivo bilancio

Life Care Capital – CDA: Bilancio

Eps Equita Pep2 – CDA: Bilancio

Hp Incorporation – Risultati di periodo

Dean Foods – Risultati di periodo

Lowe’s Companies – Risultati di periodo

Campbell Soup – Risultati di periodo

Best Buy – Risultati di periodo