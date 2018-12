Appuntamenti e scadenze del 27 dicembre 2018

editato in: da

(Teleborsa) –

Giovedì 27/12/2018

Appuntamenti:

BCE – Bollettino economico

Borsa:

Italia – Chiusura mercato after hours della Borsa di Milano

Titoli di Stato:

Tesoro – Asta BOT e CTZ

Scadenze Fiscali:

IVA – Acconto 2018 – Versamento dell’ acconto IVA da parte dei contribuenti mensili e trimestrali.

IVA Comunitaria – Elenchi INTRASTAT mensili – Presentazione elenchi Intrastat mensili relativi al mese di Novembre 2018 solo per via telematica.