Appuntamenti e scadenze del 27 aprile 2018

Venerdì 27/04/2018

Appuntamenti:

Banca d’Italia – Rapporto sulla stabilità finanziaria; Moneta e altre informazioni sul bilancio delle IFM residenti in Italia

UE – Riunione dell’Eurogruppo

Titoli di Stato:

Tesoro – Asta medio-lungo; Regolamento CTZ – BTP€i

Aziende:

Chevron – Risultati di periodo

Exxon Mobil – Risultati di periodo

Colgate-Palmolive – Risultati di periodo

Honda Motor Company – Risultati di periodo

Sanofi – Risultati di periodo

Borgosesia – CDA – Risultati di periodo

A2A – Assemblea – Risultati di periodo

Stefanel – Assemblea – Risultati di periodo

Saras – Assemblea – Risultati di periodo

Nova Re – Assemblea – Risultati di periodo

Netweek – CDA – Risultati di periodo

Luve – Assemblea – CDA – Risultati di periodo: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Italiaonline – Assemblea – Risultati di periodo

Intesa Sanpaolo – Assemblea – Risultati di periodo

Gabetti – Assemblea – Risultati di periodo

Enervit – Assemblea – Risultati di periodo

Enav – Assemblea – Risultati di periodo

Credito Valtellinese – Assemblea – Risultati di periodo

Credem – Assemblea – Risultati di periodo

Cofide – Assemblea – CDA – Risultati di periodo: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Cattolica – Assemblea – Risultati di periodo

Cir-Comp – Appuntamento: Conference call con gli analisti – Assemblea – CDA – Risultati di periodo: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Brioschi – Assemblea – Risultati di periodo

Banca Popolare Sondrio – Assemblea – Risultati di periodo

Aedes – Assemblea – Risultati di periodo

Luxottica Group – Appuntamento: Conference call con gli analisti – CDA – Risultati di periodo: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Cnh Industrial – Appuntamento: Conference call con gli analisti – CDA – Risultati di periodo: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Acsm-Agam – CDA – Risultati di periodo: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

ENI – Appuntamento: Conference call con gli analisti

Zignago Vetro – Assemblea – Risultati di periodo

Vittoria – Assemblea – Risultati di periodo

Retelit – Assemblea – Risultati di periodo

Panariagroup – Assemblea – Risultati di periodo

I.M.A – Assemblea – Risultati di periodo

Gima Tt – Assemblea – Risultati di periodo

Gamenet – Assemblea – Risultati di periodo

Fila – Assemblea – Risultati di periodo

Fidia – Assemblea – Risultati di periodo

Exprivia – Assemblea – Risultati di periodo

Emak – Assemblea – Risultati di periodo

Elica – Assemblea – Risultati di periodo

El.En – Assemblea – Risultati di periodo

Cairo Communication – Assemblea – Risultati di periodo

Cad It – Assemblea – Risultati di periodo

Banca Finnat – Assemblea – Risultati di periodo

Astaldi – Assemblea – Risultati di periodo

Aquafil – Assemblea – Risultati di periodo

Ternienergia – CDA – Risultati di periodo

Vetrya – Assemblea – Risultati di periodo

Smre – Assemblea – Risultati di periodo

Rosetti Marino – Assemblea – Risultati di periodo

Portale Sardegna – Assemblea – Risultati di periodo

Plt Energia – Assemblea – Risultati di periodo

Notorious Pictures – Assemblea – Risultati di periodo

Leone Film Group – Assemblea – Risultati di periodo

Iniziative Bresciane – Assemblea – Risultati di periodo

Health Italia – Assemblea – Risultati di periodo

Go Internet – Assemblea – Risultati di periodo

GEL – Assemblea – Risultati di periodo

Gambero Rosso – Assemblea – Risultati di periodo

Frendy Energy – Assemblea – Risultati di periodo

Enertronica – Assemblea – Risultati di periodo

Energica Motor Company – Assemblea – Risultati di periodo

Elettra Investimenti – Assemblea – Risultati di periodo

Digitouch – Assemblea – Risultati di periodo

Dba Group – Assemblea – Risultati di periodo

Cover 50 – Assemblea – Risultati di periodo

Clabo – Assemblea – Risultati di periodo

Unieuro – Appuntamento: Conference call con gli analisti