Appuntamenti e scadenze del 26 settembre 2018

Mercoledì 26/09/2018

Appuntamenti:

FOMC – Termina la riunione di politica monetaria. Annuncio tassi

FOMC – Conferenza stampa di Jerome Powell

Global Forum on Modern Direct Democracy 2018 – Si svolge a Roma, in Campidoglio, l’edizione 2018 del Forum sulla democrazia diretta

Bancassicurazione 2018 – Si svolge a Roma l’appuntamento ABI e ANIA dedicato al mercato assicurativo e della bancassicurazione

BCE – Riunione non di politica monetaria del Consiglio direttivo della Banca Centrale Europea

Aziende:

Telesia – CDA – Risultati di periodo

Sprintitaly – CDA – Risultati di periodo

Smre – CDA – Risultati di periodo

Piteco – CDA – Risultati di periodo

Orsero – CDA – Risultati di periodo

H-Farm – CDA – Risultati di periodo

Gambero Rosso – CDA – Risultati di periodo

Frendy Energy – CDA – Risultati di periodo

Esautomotion – CDA – Risultati di periodo

Dominion Hosting Holding – CDA – Risultati di periodo

Digital360 – CDA – Risultati di periodo

Brioschi – CDA – Risultati di periodo

Alfio Bardolla – CDA – Risultati di periodo

Prismi – CDA – Risultati di periodo

Pier 1 Imports – Risultati di periodo

Bed Bath & Beyond – Risultati di periodo