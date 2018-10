Appuntamenti e scadenze del 26 ottobre 2018

editato in: da

Venerdì 26/10/2018

Appuntamenti:

Rating sovrano – S&P pubblica la revisione del merito di credito per l’Italia

Banca d’Italia – Sistema dei pagamenti

Titoli di Stato:

Tesoro – Asta CTZ – BTP€i

Aziende:

S.S. Lazio – Assemblea – Risultati di periodo

Danieli & C – Assemblea – Risultati di periodo

Piaggio – Appuntamento: Conference call con gli analisti

ENI – Appuntamento: Conference call con gli analisti

Digital Bros – Assemblea – Risultati di periodo

Ki Group – CDA – Risultati di periodo: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

The Goodyear Tire & Rubber – Risultati di periodo

Colgate-Palmolive – Risultati di periodo

Moody’s – Risultati di periodo

A.S. Roma – Assemblea – Risultati di periodo