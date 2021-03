Appuntamenti e scadenze del 26 marzo 2021

editato in: da

Giovedì 25/03/2021

Appuntamenti:

Consiglio europeo – I leader dell’UE si riuniranno a Bruxelles per discutere dei seguenti temi: risposta alla pandemia di COVID-19, mercato unico, politica industriale, trasformazione digitale ed economia, situazione nel Mediterraneo orientale e relazioni con la Russia (fino a venerdì 26/03/2021)

G20 – Secondo Health Working Group Meeting sotto la Presidenza italiana del G20 – in videoconferenza (fino a venerdì 26/03/2021)

Venerdì 26/03/2021

Appuntamenti:

G20 – Terzo International Financial Architecture Working Group Meeting – in videoconferenza

32° Forum annuale Ambrosetti: “Lo Scenario dell’Economia e della Finanza” – Workshop in digitale organizzato da The European House – Ambrosetti incentrato su economia, finanza e mercati finanziari nel mondo, in Europa ed in Italia. L’evento riunirà alcuni tra i massimi responsabili delle più importanti realtà industriali e di servizi, nonché delle principali istituzioni economiche e finanziarie, nazionali ed internazionali (fino a sabato 27/03/2021)

Euro Summit – Al Vertice euro si riuniranno i capi di Stato o di governo dei paesi della zona euro, il presidente del Vertice euro e il presidente della Commissione europea. Verranno discussi i modi per rafforzare il ruolo internazionale dell’euro

Webinar “Cripto-attività tra recenti sviluppi e Digital Finance Package” – L’ufficio del Parlamento europeo in Italia, organizza un Webinar sulle cripto-attività e il Digital Finance Package, attualmente al vaglio del Parlamento europeo e del Consiglio UE, con la partecipazione dei principali attori e operatori del settore

Titoli di Stato:

Tesoro – Asta BOT

Aziende:

4Aim Sicaf – Assemblea: Bilancio

Askoll Eva – CDA: Bilancio

Cairo Communication – CDA: Bilancio

Carraro – CDA: Bilancio

Cover 50 – CDA: Bilancio

Dhh – CDA: Bilancio

Esi – CDA: Bilancio

Eviso – CDA: Relazione semestrale

Frendy Energy – CDA: Bilancio

Gel – CDA: Bilancio

Maps – CDA: Bilancio

Osai Automation System – CDA: Bilancio

TAS – CDA: Bilancio