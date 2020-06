Appuntamenti e scadenze del 26 giugno 2020

editato in: da

(Teleborsa) –

Lunedì 22/06/2020

Appuntamenti:

EU Sustainable Energy Week (EUSEW) 2020 – Importante evento dal tema “Beyond the crisis: clean energy for green recovery and growth” dedicato alle energie rinnovabili e all’uso efficiente dell’energia in Europa (fino a venerdì 26/06/2020)

Mercoledì 24/06/2020

Appuntamenti:

Banca d’Italia – Indagine sulle imprese industriali e dei servizi (fino a mercoledì 01/07/2020)

Giovedì 25/06/2020

Appuntamenti:

Northern Light Summits – Il Presidente della BCE, Christine Lagarde partecipa al 2020 Northern Light Summit, organizzato da European Business Leaders’ Convention. L’evento sarà online (fino a venerdì 26/06/2020)

Borsa:

Cina – Borsa di Shanghai chiusa per festività (fino a venerdì 26/06/2020)

Venerdì 26/06/2020

Appuntamenti:

Banca d’Italia – €-coin; Moneta e altre informazioni sul bilancio delle IFM residenti in Italia

Istat – Conto trimestrale AP, reddito e risparmio delle famiglie e profitti delle società – I trimestre 2020

Titoli di Stato:

Tesoro – Asta BOT

Aziende:

Alfio Bardolla – Assemblea: Bilancio

Basicnet – Assemblea: Bilancio

Bastogi – Assemblea: Bilancio

Brioschi – Assemblea: Bilancio

Caleido Group – Assemblea: Bilancio

Cattolica Assicurazioni – Assemblea: Bilancio

Cover 50 – Assemblea: Bilancio

Expert System – Assemblea: Bilancio

Fiat Chrysler – Assemblea: Bilancio

Fullsix – Assemblea: Bilancio

Gequity – Assemblea: Bilancio

Go Internet – Assemblea: Bilancio

Health Italia – Assemblea: Bilancio

H-Farm – Assemblea: Bilancio

Imvest – Assemblea: Bilancio

It Way – Assemblea: Bilancio

Ki Group – Assemblea: Bilancio

Mediaset – Assemblea: Bilancio

Mittel – Assemblea: Bilancio

Nova Re – Assemblea: Bilancio

Poligrafici Printing – Assemblea: Bilancio

Sg Company – Assemblea: Bilancio

Titanmet – Assemblea: Bilancio

Ucapital24 – Assemblea: Bilancio