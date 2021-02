Appuntamenti e scadenze del 26 febbraio 2021

editato in: da

Martedì 23/02/2021

Appuntamenti:

Milano Fashion Week 2021 – La settimana della moda di Milano quest’anno è prevalentemente in modalità digitale con le grandi Maison che mostrano le loro collezioni attraverso piattaforme dedicate. Protagoniste dell’evento, organizzato da Camera Nazionale della Moda Italiana, le collezioni donna autunno/inverno 2021-2022 (fino a lunedì 01/03/2021)

Giovedì 25/02/2021

Appuntamenti:

Videoconferenza dei membri del Consiglio europeo – I membri del Consiglio europeo si riuniranno in videoconferenza per discutere dell’attuale situazione della pandemia di COVID-19, della preparazione alle minacce per la salute, della sicurezza e della difesa e delle relazioni con il vicinato meridionale (fino a venerdì 26/02/2021)

Venerdì 26/02/2021

Appuntamenti:

Banca d’Italia – Sondaggio congiunturale sul mercato delle abitazioni in Italia (fino a venerdì 05/03/2021)

G20 – Primo meeting del Ministri delle finanze e dei Governatori delle Banche centrali, sotto la Presidenza italiana del G20, in videoconferenza

ENEA – Efficienza energetica negli edifici – “Efficienza energetica negli edifici: trend globali, strumenti, strategie e supporto alla decarbonizzazione” è organizzato dalla Rappresentanza Permanente d’Italia presso le Organizzazioni Internazionali a Parigi, in collaborazione con ENEA. Un dibattito con tutti gli interlocutori coinvolti nel settore, in Italia, per una ripresa sostenibile attraverso la transizione energetica

Banca d’Italia – Debito delle amministrazioni locali; Tavole mensili di Banche e istituzioni finanziarie: finanziamenti e raccolta per settori e territori

11.00 – Corte dei Conti Lazio – Inaugurazione anno giudiziario 2021 – La cerimonia di inaugurazione dell’anno giudiziario 2021 della Sezione giurisdizionale per il Lazio avrà luogo, a porte chiuse, nell’Aula delle Sezioni riunite della Corte dei conti. Presiede il Presidente della Sezione giurisdizionale per il Lazio, Tommaso Miele, che svolgerà la relazione sull’attività nel 2020. Previsti gli interventi del Procuratore regionale, Pio Silvestri, e del Presidente della Sezione regionale di controllo per il Lazio, Roberto Benedetti

12.00 – Webinar “Efficienza energetica negli edifici” – “Efficienza energetica negli edifici: trend globali, strumenti, strategie e supporto alla decarbonizzione” è il webinar organizzato dalla Rappresentanza Permanente d’Italia presso le Organizzazioni Internazionali a Parigi, in collaborazione con ENEA. Un dibattito con tutti gli interlocutori coinvolti nel settore, in Italia, per una ripresa sostenibile attraverso la transizione energetica

Titoli di Stato:

Tesoro – Regolamento BOT

Aziende:

Amundi Real Estate Italia Sgr – Risultati di periodo: Rendiconto annuale

Coima Res – Appuntamento: Presentazione analisti

Cy4gate – CDA: Bilancio

Fenix Entertainment – CDA: Bilancio

I Grandi Viaggi – Assemblea: Bilancio

Investire Sgr – Risultati di periodo: Rendiconto annuale

Sogefi – CDA: Bilancio