Appuntamenti e scadenze del 26 febbraio 2019

Lunedì 25/02/2019

Appuntamenti:

(Fino al 28/02/2019) Mobile World Congress 2019 – Si svolge a Barcellona l’evento MWC 19 Intelligent Connectivity dedicato al mondo dell’innovazione ad ampio raggio

Martedì 26/02/2019

Appuntamenti:

Incontri con la Banca d’Italia – L’incontro si svolge a Roma al Centro Convegni “Carlo Azeglio Ciampi” a Via Nazionale e ha come tema “La stabilità nel settore finanziario e la tutela del consumatore dei servizi bancari”

Fed – Il Presidente della Federal Reserve, Jerome Powell, presenta il rapporto di metà anno sulle linee guida della politica monetaria presso la Commissione bancaria al Senato

Titoli di Stato:

Tesoro – Asta BOT; Regolamento CTZ – BTP€i

Aziende:

Juventus Fc – CDA: Relazione semestrale

Autostrade Merid – CDA: Bilancio

Pirelli & C – CDA: Bilancio

Intesa Sanpaolo – CDA: Bilancio

IGD – CDA: Bilancio

A2A – CDA: Preconsuntivo bilancio

Piaggio – Appuntamento: Conference call con gli analisti – CDA: Bilancio

Macy’s – Risultati di periodo

Home Depot – Risultati di periodo