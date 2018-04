Appuntamenti e scadenze del 26 aprile 2018

editato in: da

(Teleborsa) –

Giovedì 26/04/2018

Appuntamenti:

BCE – Riunione di politica monetaria a Francoforte e annuncio tassi

Giovedì 26/04/2018

Appuntamenti:

BCE – Conferenza stampa del Presidente Mario Draghi

Giovedì 26/04/2018

Titoli di Stato:

Tesoro – Asta BOT

Aziende:

Microsoft – Risultati di periodo

Baxter – Risultati di periodo

Intel – Risultati di periodo

Pepsico – Risultati di periodo

General Motors – Risultati di periodo

Nokia – Risultati di periodo

Amazon.com – Risultati di periodo

Bristol-myers Squibb – Risultati di periodo

Expedia – Risultati di periodo

Nintendo – Risultati di periodo

Pdf Solutions – Risultati di periodo

American Airlines – Risultati di periodo

Starbucks – Risultati di periodo

Astrazeneca – Risultati di periodo

Valsoia – Assemblea – Risultati di periodo

TAS – Assemblea – Risultati di periodo

Rcs Mediagroup – Assemblea – Risultati di periodo

Poligrafici – Assemblea – Risultati di periodo

Mittel – Assemblea – Risultati di periodo

Maire Tecnimont – Assemblea – Risultati di periodo

Lventure Group – Assemblea – Risultati di periodo

Hera – Assemblea – Risultati di periodo

Gedi Gruppo Editoriale – Assemblea – CDA – Risultati di periodo: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Caleffi – Assemblea – Risultati di periodo

Cir-Comp – Assemblea – Risultati di periodo

Banca Profilo – Assemblea – Risultati di periodo

Banca Intermobiliare – Assemblea – Risultati di periodo

Fiat Chrysler Automobiles – Appuntamento: Conference call con gli analisti – CDA – Risultati di periodo: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

ENI – CDA – Risultati di periodo: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Csp Int Ind Calze – CDA – Risultati di periodo

Irce – Assemblea – Risultati di periodo

Centrale del Latte D’Italia – Assemblea – Risultati di periodo

Cembre – Assemblea – Risultati di periodo

B&C Speakers – Assemblea – Risultati di periodo

Ascopiave – Assemblea – Risultati di periodo

Unieuro – CDA – Risultati di periodo

SIT – Assemblea – Risultati di periodo

Safe Bag – Assemblea – Risultati di periodo

Mondo Tv Suisse – Assemblea – Risultati di periodo

Mondo Tv France – Assemblea – Risultati di periodo

Mailup – Assemblea – Risultati di periodo

Crescita – Assemblea – Risultati di periodo

Casta Diva Group – Assemblea – Risultati di periodo

Monrif – Assemblea – Risultati di periodo

BE – Assemblea – Risultati di periodo

Biodue – Assemblea – Risultati di periodo

Scadenze Fiscali:

IVA Comunitaria – Elenchi INTRASTAT mensili – Presentazione elenchi INTRASTAT mensili relativi al mese di Marzo 2018, solo per via telematica.

IVA Comunitaria – Elenchi INTRASTAT Trimestrali – Presentazione elenchi INTRASTAT trimestrali relativi al 1° trimestre 2018 solo per via telematica.