Appuntamenti e scadenze del 25 ottobre 2019

editato in: da

(Teleborsa) –

Venerdì 25/10/2019

Appuntamenti:

Rating sovrano – S&P pubblica la revisione del merito di credito per l’Italia e per il Regno Unito

Rating sovrano – DBRS e Moody’s pubblicano la revisione del merito di credito per la Francia

Banca d’Italia – Sistema dei pagamenti

Titoli di Stato:

Tesoro – Asta CTZ – BTP€i; Comunicazione medio-lungo

Aziende:

Autostrade Merid – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Digital Bros – Assemblea: Bilancio

ENI – Appuntamento: Conference call con gli analisti

Goodyear Tire & Rubber – Risultati di periodo

Sogefi – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Total – Risultati di periodo

Scadenze Fiscali:

IVA Comunitaria – Elenchi Intrastat Trimestrali – Presentazione elenchi Intrastat trimestrali (3° trimestre 2019) solo per via telematica.

IVA Comunitaria – Elenchi INTRASTAT mensili – Presentazione elenchi Intrastat mensili relativi al mese di Settembre 2019 solo per via telematica.

Modello 730 – Integrativo – Ultimo giorno utile per il lavoratore dipendente o per il pensionato che ha già presentato il Modello 730, per consegnare al CAF o al professionista abilitato il Modello 730-integrativo.