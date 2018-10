Appuntamenti e scadenze del 25 ottobre 2018

editato in: da

Mercoledì 24/10/2018

Appuntamenti:

Trading Online Expo – Si tiene a Milano la 16esima edizione del TOL, organizzato da Borsa Italiana a Piazza Affari

Giovedì 25/10/2018

ACEA – Pubblica i dati sulle immatricolazioni di veicoli commerciali in Europa nel mese di settembre

BCE – Riunione di politica monetaria a Francoforte e annuncio tassi

BCE – Conferenza stampa del Presidente Mario Draghi

Titoli di Stato:

Tesoro – Comunicazione medio-lungo

Aziende:

Technogym – Appuntamento: Conference call con gli analisti – CDA – Risultati di periodo: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Mediobanca – CDA – Risultati di periodo: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Luve – CDA – Risultati di periodo: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

ENI – CDA – Risultati di periodo: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Edison R – CDA – Risultati di periodo: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Autostrade Merid – CDA – Risultati di periodo: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Juventus Fc – Assemblea – Risultati di periodo

Sprintitaly – Assemblea – Risultati di periodo

Wiit – CDA – Risultati di periodo: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Costamp Group – Appuntamento: Conference call con gli analisti

Assiteca – Assemblea – Risultati di periodo

Twitter – Risultati di periodo

Pdf Solutions – Risultati di periodo

Mattel – Risultati di periodo

Canon – Risultati di periodo

Amazon.Com – Risultati di periodo

General Electric – Risultati di periodo

Intel – Risultati di periodo

Expedia – Risultati di periodo

T. Rowe Price – Risultati di periodo

Bristol-Myers Squibb – Risultati di periodo

Microsoft – Risultati di periodo

Merck – Risultati di periodo

Safe Bag – CDA – Risultati di periodo: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Scadenze Fiscali:

MODELLO 730 – INTEGRATIVO – Ultimo giorno utile per il lavoratore dipendente o per il pensionato che ha già presentato il Modello 730, per consegnare al CAF o al professionista abilitato il Modello 730-integrativo.

IVA Comunitaria – Elenchi INTRASTAT mensili – Presentazione elenchi Intrastat mensili relativi al mese di Settembre 2018 solo per via telematica.

IVA Comunitaria – Elenchi INTRASTAT Trimestrali – Presentazione elenchi Intrastat trimestrali (3° trimestre 2018) solo per via telematica.