Appuntamenti e scadenze del 25 ottobre 2017

Mercoledì 25/10/2017

Appuntamenti:

Bank of Canada – Riunione di politica monetaria e annuncio tassi

Titoli di Stato:

Tesoro – Comunicazione medio-lungo

Aziende:

Gedi Gruppo Editoriale – CDA – Risultati di periodo

Coima Res – Appuntamento: Conference call con gli analisti – CDA – Risultati di periodo

Amplifon – Appuntamento: Conference call con gli analisti – CDA – Risultati di periodo

Italiaonline – Appuntamento: Conference call con gli analisti

It Way – CDA – Risultati di periodo

Scadenze Fiscali:

MODELLO 730 – INTEGRATIVO – Ultimo giorno utile per il lavoratore dipendente o per il pensionato che ha già presentato il Modello 730, per consegnare al CAF o al professionista abilitato il Modello 730-integrativo.

IVA COMUNITARIA – ELENCHI INTRASTAT MENSILI – Presentazione elenchi Intrastat mensili relativi al mese di Settembre 2017 solo per via telematica.

IVA COMUNITARIA – ELENCHI INTRASTAT TRIMESTRALI – Presentazione elenchi Intrastat trimestrali (3° trimestre 2017) solo per via telematica.