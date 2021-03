Appuntamenti e scadenze del 25 marzo 2021

editato in: da

Martedì 23/03/2021

Appuntamenti:

STAR Conference – Spring 2021 – Edizione virtuale – La 20a STAR Conference è organizzata da Borsa Italiana in modalità virtuale, per consentire alle società del segmento STAR di effettuare meeting digitali in modalità one to one o in piccoli gruppi con investitori istituzionali. L’evento offre agli analisti e agli investitori italiani e internazionali l’opportunità di fare il punto sui risultati raggiunti e sulle prospettive future delle piccole e medie imprese italiane (fino a giovedì 25/03/2021)

Mercoledì 24/03/2021

Appuntamenti:

G20 – Primo Global Partnership for Financial Inclusion Meeting – in videoconferenza (fino a giovedì 25/03/2021)

Giovedì 25/03/2021

Appuntamenti:

Banca d’Italia – Moneta e altre informazioni sul bilancio delle IFM residenti in Italia

Consiglio europeo – I leader dell’UE si riuniranno a Bruxelles per discutere dei seguenti temi: risposta alla pandemia di COVID-19, mercato unico, politica industriale, trasformazione digitale ed economia, situazione nel Mediterraneo orientale e relazioni con la Russia (fino a venerdì 26/03/2021)

G20 – International Financial Architecture Workshop

BCE – Riunione del Consiglio Generale della Banca Centrale Europea a Francoforte

BCE – Bollettino economico

G20 – Secondo Health Working Group Meeting sotto la Presidenza italiana del G20 – in videoconferenza (fino a venerdì 26/03/2021)

19.30 – Attività istituzionali – Il Presidente Mattarella, al Quirinale, presenzierà la Cerimonia in occasione del settimo centenario della morte di Dante Alighieri

Titoli di Stato:

Tesoro – Asta CTZ – BTP€i; Comunicazione medio-lungo

Aziende:

4Aim Sicaf – Assemblea: Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020 (in seconda convocazione 26 marzo 2021)

Aeroporto di Bologna – Appuntamento: Virtual STAR Conference 2021 – Spring Edition

Antares Vision – Assemblea: Bilancio

Aquafil – Appuntamento: Virtual STAR Conference 2021 – Spring Edition

Ascopiave – Appuntamento: Virtual STAR Conference 2021 – Spring Edition

Avio – Appuntamento: Virtual STAR Conference 2021 – Spring Edition

B&C Speakers – Appuntamento: Virtual STAR Conference 2021 – Spring Edition

Banca Sistema – Appuntamento: Presentazione analisti

Be Shaping the Future – Appuntamento: Virtual STAR Conference 2021 – Spring Edition

Beghelli – CDA: Bilancio

Bff Bank – Appuntamento: Presentazione analisti

Bff Bank – Assemblea: Assemblea ordinaria degli azionisti

Biancamano – CDA: Relazione semestrale

Buzzi Unicem – CDA: Approvazione del progetto di bilancio d’esercizio e del bilancio consolidato 2020

Carel Industries – Appuntamento: Virtual STAR Conference 2021 – Spring Edition

Cembre – Appuntamento: Virtual STAR Conference 2021 – Spring Edition

Cementir Holding – Appuntamento: Virtual STAR Conference 2021 – Spring Edition

Cerved Group – Appuntamento: Presentazione analisti

Cerved Group – CDA: Esame del progetto di bilancio civilistico e del bilancio consolidato al 31 dicembre 2020

Conafi – CDA: Bilancio

Doxee – CDA: Bilancio

El.En – Appuntamento: Virtual STAR Conference 2021 – Spring Edition

Eurotech – Appuntamento: Virtual STAR Conference 2021 – Spring Edition

Exor – CDA: Bilancio

FILA – Appuntamento: Virtual STAR Conference 2021 – Spring Edition

Gefran – Appuntamento: Virtual STAR Conference 2021 – Spring Edition

Gibus – CDA: Bilancio

Giorgio Fedon – CDA: Bilancio

Igd – Appuntamento: Virtual STAR Conference 2021 – Spring Edition

Irce – Appuntamento: Virtual STAR Conference 2021 – Spring Edition

IREN – Appuntamento: Presentazione analisti

IREN – CDA: Approvazione del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato al 31 dicembre 2020

Italmobiliare – Appuntamento: Virtual STAR Conference 2021 – Spring Edition

Landi Renzo – Appuntamento: Virtual STAR Conference 2021 – Spring Edition

Mondo TV – Appuntamento: Virtual STAR Conference 2021 – Spring Edition

Neodecortech – Appuntamento: Virtual STAR Conference 2021 – Spring Edition

Piovan – Appuntamento: Virtual STAR Conference 2021 – Spring Edition

Prismi – CDA: Bilancio

Reno De Medici – Appuntamento: Virtual STAR Conference 2021 – Spring Edition

S.S. Lazio – CDA: Relazione semestrale

Sabaf – Appuntamento: Presentazione piano industriale 2021-2023 alla Virtual STAR Conference 2021 – Spring Edition

Saes Getters – Appuntamento: Virtual STAR Conference 2021 – Spring Edition

Sogefi – Appuntamento: Virtual STAR Conference 2021 – Spring Edition

Somec – CDA: Bilancio

Tamburi – Appuntamento: Virtual STAR Conference 2021 – Spring Edition

Tinexta – Appuntamento: Virtual STAR Conference 2021 – Spring Edition

Tps – CDA: Bilancio

Ucapital24 – CDA: Bilancio

Scadenze Fiscali:

IVA Comunitaria – Elenchi Intrastat mensili – Presentazione elenchi INTRASTAT mensili relativi al mese di Febbraio 2021.