Appuntamenti e scadenze del 25 luglio 2019

editato in: da

(Teleborsa) –

Giovedì 25/07/2019

Titoli di Stato:

Tesoro – Comunicazione medio-lungo

Aziende:

3M Company – Risultati di periodo

Amazon Com – Risultati di periodo

American Airlines – Risultati di periodo

Autostrade Merid – CDA: Relazione semestrale

Basicnet – Appuntamento: Conference call con gli analisti – CDA: Relazione semestrale

Bristol-Myers Squibb – Risultati di periodo

Coima Res – CDA: Relazione semestrale

ENI – CDA: Preconsuntivo semestrale

First Solar – Risultati di periodo

Innovatec – Assemblea: Bilancio

Intel – Risultati di periodo

Invesco – Risultati di periodo

Maire Tecnimont – CDA: Relazione semestrale

Mattel – Risultati di periodo

Netweek – Assemblea: Bilancio

Piquadro – Assemblea: Bilancio

Saipem – Appuntamento: Conference call con gli analisti

Starbucks – Risultati di periodo

Stmicroelectronics – Appuntamento: Conference call con gli analisti – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Total – Risultati di periodo

Scadenze Fiscali:

IVA Comunitaria – Elenchi Intrastat mensili – Presentazione elenchi INTRASTAT mensili relativi al mese di giugno 2019 solo per via telematica.

IVA Comunitaria – Elenchi Intrastat Trimestrali – Presentazione elenchi INTRASTAT trimestrali relativi al 2° trimestre 2019 solo per via telematica.

Appuntamenti:

BCE – Riunione di politica monetaria a Francoforte e annuncio tassi

BCE – Conferenza stampa del Presidente della BCE