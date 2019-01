Appuntamenti e scadenze del 25 gennaio 2019

editato in: da

(Teleborsa) –

Martedì 22/01/2019

Appuntamenti:

World economic Forum – Davos – A Davos si svolge il meeting annuale del World Economic Forum, al quale si incontrano esponenti di primo piano della politica, della finanza e dell’economia mondiale

Venerdì 25/01/2019

Appuntamenti:

Attività Istituzionali – Palazzo di Giustizia – il Presidente Mattarella presenzierà la Cerimonia di inaugurazione dell’Anno Giudiziario della Corte Suprema di Cassazione

Titoli di Stato:

Tesoro – Asta CTZ – BTP€i; Comunicazione medio-lungo

Aziende:

De’Longhi – CDA – Risultati di periodo: Preconsuntivo bilancio

Colgate-Palmolive – Risultati di periodo

Ericsson – Risultati di periodo

Scadenze Fiscali:

IVA Comunitaria – Elenchi INTRASTAT mensili – Presentazione per via telematica degli elenchi Intrastat mensili relativi al mese di Dicembre 2018.

IVA COMUNITARIA – ELENCHI INTRASTAT TRIMESTRALI – Presentazione per via telematica degli elenchi Intrastat mensili relativi al 4° trimestre 2018.