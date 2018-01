Appuntamenti e scadenze del 25 gennaio 2018

(Teleborsa) –

Martedì 23/01/2018

World Economic Forum di Davos 2018 – “Creare un futuro condiviso in un mondo frammentato”

Giovedì 25/01/2018

ACEA – Pubblica i dati sulle immatricolazioni di veicoli commerciali in Europa nel mese di dicembre

Giovedì 25/01/2018

BCE – Riunione di politica monetaria a Francoforte e annuncio tassi

Giovedì 25/01/2018

BCE – Conferenza stampa del Presidente Mario Draghi

Giovedì 25/01/2018

Titoli di Stato:

Tesoro – Comunicazione medio-lungo

Aziende:

De’Longhi – CDA – Risultati di periodo

Caterpillar – Risultati di periodo

3m Company – Risultati di periodo

Whirlpool – Risultati di periodo

Starbucks – Risultati di periodo

Intel – Risultati di periodo

Stmicroelectronics| – Appuntamento: Conference call con gli analisti – CDA – Risultati di periodo: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Fiat Chrysler Automobiles – Appuntamento: Conference call con gli analisti – CDA – Risultati di periodo: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Scadenze Fiscali:

IVA Comunitaria – Elenchi INTRASTAT mensili – Presentazione per via telematica degli elenchi Intrastat mensili relativi al mese di Dicembre 2017.

IVA COMUNITARIA – ELENCHI INTRASTAT TRIMESTRALI – Presentazione per via telematica degli elenchi Intrastat mensili relativi al 4° trimestre 2017.