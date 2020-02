Appuntamenti e scadenze del 25 febbraio 2020

editato in: da

Lunedì 24/02/2020

Appuntamenti:

Banca d’Italia – Sondaggio congiunturale sul mercato delle abitazioni in Italia (fino a venerdì 28/02/2020)

Martedì 25/02/2020

Titoli di Stato:

Tesoro – Asta CTZ – BTP€i

Aziende:

A2A – CDA: Preconsuntivo bilancio

Banca Farmafactoring – CDA: Bilancio

Banca Mps| – CDA: Bilancio

Home Depot – Risultati di periodo

Intesa Sanpaolo – CDA: Bilancio

Macy’s – Risultati di periodo

Saipem – CDA: Preconsuntivo bilancio

Salesforce.Com – Risultati di periodo

Scadenze Fiscali:

IVA Comunitaria – Elenchi Intrastat mensili – Trasmissione degli elenchi Intrastat mensili relativi al mese di gennaio 2020 solo per via telematica.

Appuntamenti:

ACEA – Pubblica i dati sulle immatricolazioni di veicoli commerciali in Europa nel mese di gennaio