Appuntamenti e scadenze del 25 aprile 2019

Giovedì 25/04/2019

Appuntamenti:

Attività Istituzionali – Il Presidente Mattarella sarà all’Altare della Patria per la deposizione di una corona d’alloro in occasione del 74° Anniversario della Liberazione

BCE – Bollettino economico

BOJ – Termina la riunione di politica monetaria. Annuncio tassi

Borsa:

SMRE – Revocate dalla quotazione all’AIM le azioni ed i warrant

Aziende:

3M Company – Risultati di periodo

Amazon.Com – Risultati di periodo

Baxter International – Risultati di periodo

Bristol-Myers Squibb – Risultati di periodo

First Solar – Risultati di periodo

Ford Motor – Risultati di periodo

Intel Corp Intel – Risultati di periodo

Invesco – Risultati di periodo

Mattel – Risultati di periodo

Nintendo Co Nintendo – Risultati di periodo

Nokia Corporation – Risultati di periodo

Starbucks – Risultati di periodo

Total – Risultati di periodo

Appuntamenti:

ACEA – Pubblica i dati sulle immatricolazioni di veicoli commerciali in Europa nel mese di marzo