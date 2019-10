Appuntamenti e scadenze del 24 ottobre 2019

editato in: da

Martedì 22/10/2019

Appuntamenti:

Smau Milano 2019 – “Open Innovation Outlook: Italy 2019” – Si svolge a Milano la 56ma edizione di Smau, l’evento italiano dedicato all’Open Innovation e all’innovazione a 360°. Importante incontro fra aziende, enti, istituzioni e startup

Mercoledì 23/10/2019

Appuntamenti:

Trading Online Expo 2019 – TOL Expo aprirà le porte a due giorni pieni di eventi, incontri, e didattica dedicata al trading OnLine. Organizzata da Borsa Italiana, si svolge a Piazza Affari, Milano

33° Madrid Forum – Si svolge una volta l’anno il Forum europeo sulla regolamentazione del gas, dove si discute su opportunità e sfide legate alla creazione di un mercato interno del gas nell’UE

Giovedì 24/10/2019

Titoli di Stato:

Tesoro – Comunicazione BOT

Aziende:

3M Company – Risultati di periodo

Amazon Com – Risultati di periodo

American Airlines – Risultati di periodo

American Electric Power – Risultati di periodo

Astrazeneca – Risultati di periodo

Baxter International – Risultati di periodo

Covivio – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

ENI – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

First Solar – Risultati di periodo

Intel – Risultati di periodo

Juventus Fc – Assemblea: Bilancio

Maire Tecnimont – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Mediobanca – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Moncler – Appuntamento: Conference call con gli analisti – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Saipem – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Stmicroelectronics – Appuntamento: Conference call con gli analisti – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Twitter – Risultati di periodo

Visa – Risultati di periodo

Appuntamenti:

ACEA – Pubblica i dati sulle immatricolazioni di veicoli commerciali in Europa nel mese di settembre

Forum di Pietrarsa – Al via a Trieste la quarta edizione del Forum di Pietrarsa, organizzata da Assofer, Confindustria e Confetra. Uno dei temi principali è “La sfida del Mercato Eurasiatico. Il Corridoio Intermodale Adriatico per il rilancio dell’industria italiana”

BCE – Riunione di politica monetaria a Francoforte e annuncio tassi

BCE – Ultima conferenza stampa di Mario Draghi come del Presidente della BCE

Conferenza stampa MIUR e TIM – Si svolge a Roma, in Viale Trastevere, la conferenza stampa “MIUR e TIM insieme per accompagnare la trasformazione digitale nelle scuole”. Intervengono il Ministro dell’Istruzione, Lorenzo Fioramonti e l’AD di TIM, Luigi Gubitosi