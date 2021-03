Appuntamenti e scadenze del 24 marzo 2021

editato in: da

(Teleborsa) –

Martedì 23/03/2021

Appuntamenti:

STAR Conference – Spring 2021 – Edizione virtuale – La 20a STAR Conference è organizzata da Borsa Italiana in modalità virtuale, per consentire alle società del segmento STAR di effettuare meeting digitali in modalità one to one o in piccoli gruppi con investitori istituzionali. L’evento offre agli analisti e agli investitori italiani e internazionali l’opportunità di fare il punto sui risultati raggiunti e sulle prospettive future delle piccole e medie imprese italiane (fino a giovedì 25/03/2021)

Mercoledì 24/03/2021

Appuntamenti:

BCE – Riunione non di politica monetaria del Consiglio direttivo della Banca Centrale Europea a Francoforte

G20 – Primo Environment Deputy meeting – in videoconferenza

G20 – Primo Global Partnership for Financial Inclusion Meeting – in videoconferenza (fino a giovedì 25/03/2021)

Fed – Il Presidente della Federal Reserve, Jerome Powell, testimonierà presso la Commissione bancaria del Senato su “Coronavirus Aid, Relief, and Economic Security Act”

ENEA – Webinar digitale – “Efficientamento energetico degli edifici: la diagnosi energetica e il quadro nazionale delle detrazioni fiscali. Il progetto europeo Efficient Buildings e i risultati del progetto TEESCHOOLS”

BOJ – Pubblicazione dei verbali dell’ultima riunione di politica monetaria

Investing in Climate Action: The Make-or-Break Decade – Conferenza virtuale organizzato da Project Syndicate, dalla European Investment Bank e dalla Commissione europea. Discorso d’apertura di Ursula von der Leyen, interviene Christine Lagarde

UE – Vertice sociale trilaterale in videoconferenza – Il tema principale di questo vertice sociale trilaterale sarà “Come realizzare una ripresa equa e sostenibile”

8.00 – ACEA – Pubblica i dati sulle immatricolazioni di veicoli commerciali in Europa nel mese di febbraio

16.30 – Il Sole 24 Ore – Reshape the World – All’evento interverranno tra gli altri il Presidente di Confindustria Bonomi, il Ministro dello Sviluppo Economico Giorgetti, l’AD di Banco BPM Castagna, l’AD di Leonardo Profumo, l’AD di Autostrade per l’Italia Tomasi, il Presidente dell’ASI Saccoccia, Emma Marcegaglia

Aziende:

Abitare In – Appuntamento: Virtual STAR Conference 2021 – Spring Edition

Aedes – CDA: Bilancio

Alkemy – Appuntamento: Virtual STAR Conference 2021 – Spring Edition

Antares Vision – Assemblea: Bilancio

Aquafil – Appuntamento: Virtual STAR Conference 2021 – Spring Edition

B.F – CDA: Approvazione del bilancio 2020

Brioschi – CDA: Relazione finanziaria annuale al 31 dicembre 2020

Carel Industries – Appuntamento: Virtual STAR Conference 2021 – Spring Edition

Cattolica Assicurazioni – CDA: Bilancio

Cellularline – Appuntamento: Virtual STAR Conference 2021 – Spring Edition

Cementir Holding – Appuntamento: Conferenza virtuale “Exane BNPP Basic Materials Conference”

Cia – CDA: Bilancio

Class Editori – CDA: Bilancio

Crowdfundme – CDA: Bilancio

Emak – Appuntamento: Virtual STAR Conference 2021 – Spring Edition

Equita Group – Appuntamento: Virtual STAR Conference 2021 – Spring Edition

Fiera Milano – Appuntamento: Virtual STAR Conference 2021 – Spring Edition

Friulchem – CDA: Bilancio

Gambero Rosso – CDA: Bilancio

General Mills – Risultati di periodo

Guala Closures – Appuntamento: Virtual STAR Conference 2021 – Spring Edition

Hera – CDA: Approvazione del progetto di bilancio dell’esercizio precedente

Isagro – Appuntamento: Virtual STAR Conference 2021 – Spring Edition

MARR – Appuntamento: Virtual STAR Conference 2021 – Spring Edition

Mondadori – Appuntamento: Virtual STAR Conference 2021 – Spring Edition

Nb Aurora – CDA: Bilancio

Net Insurance – Appuntamento: Presentazione alla comunità finanziaria dei risultati annuali consolidati 2020

Newlat Food – Appuntamento: Virtual STAR Conference 2021 – Spring Edition

Openjobmetis – Appuntamento: Virtual STAR Conference 2021 – Spring Edition

Orsero – Appuntamento: Virtual STAR Conference 2021 – Spring Edition

Pharmanutra – Appuntamento: Virtual STAR Conference 2021 – Spring Edition

Piovan – Appuntamento: Virtual STAR Conference 2021 – Spring Edition

Piteco – CDA: Bilancio

Poste Italiane – CDA: Bilancio consolidato del Gruppo Poste Italiane, progetto del bilancio di esercizio di Poste Italiane al 31 dicembre 2020 e proposta di destinazione degli utili

Relatech – CDA: Bilancio

Reno De Medici – Appuntamento: Virtual STAR Conference 2021 – Spring Edition

Reply – Appuntamento: Virtual STAR Conference 2021 – Spring Edition

Retelit – Appuntamento: Virtual STAR Conference 2021 – Spring Edition

Sabaf – Appuntamento: Presentazione piano industriale 2021-2023 alla Virtual STAR Conference 2021 – Spring Edition

Salcef Group – Appuntamento: Presentazione analisti – CDA: Bilancio

Sesa – Appuntamento: Virtual STAR Conference 2021 – Spring Edition

Sicit Group – Appuntamento: Virtual STAR Conference 2021 – Spring Edition

Sourcesense – CDA: Bilancio

Technogym – Appuntamento: Conference call con la comunità finanziaria

Technogym – CDA: Approvazione del progetto di bilancio 2020

Terna – CDA: Bilancio consolidato del Gruppo Terna, progetto di bilancio di esercizio Terna al 31 dicembre 2020 e proposta di destinazione degli utili

Terna – Appuntamento: Conference call per la presentazione al mercato dei risultati di bilancio 2020

Tinexta – Appuntamento: Virtual STAR Conference 2021 – Spring Edition

Unieuro – Appuntamento: Virtual STAR Conference 2021 – Spring Edition

Wiit – Appuntamento: Virtual STAR Conference 2021 – Spring Edition

Zignago Vetro – Appuntamento: Virtual STAR Conference 2021 – Spring Edition

Zucchi – CDA: Bilancio