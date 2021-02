Appuntamenti e scadenze del 24 febbraio 2021

editato in: da

Lunedì 22/02/2021

Appuntamenti:

Parlamento europeo – Riunioni delle Commissioni dell’Europarlamento (fino a giovedì 25/02/2021)

Mercoledì 24/02/2021

Appuntamenti:

CNEL – Evento istituzionale – Assemblea, in videocollegamento

G20 – Primo “Development Working Group Meeting” in videoconferenza (fino a giovedì 25/02/2021)

8.00 – ACEA – Pubblica i dati sulle immatricolazioni di veicoli commerciali in Europa nel mese di gennaio

11.00 – Generali – 190° anniversario – Conferenza stampa virtuale organizzata in occasione del 190° anniversario della fondazione di Assicurazioni Generali e della presentazione del piano di investimenti Fenice 190, con il Presidente Gabriele Galateri di Genola e il Group CEO Philippe Donnet

16.00 – Webinar Presentazione Rapporto COTEC “Open Innovation” – Il Report della Fondazione COTEC Open Innovation è realizzato in collaborazione con Enel Foundation e Università Luiss Guido Carli. Apriranno i lavori Andrea Prencipe, Rettore Università Luiss Guido Carli, Carlo Papa, Direttore Enel Foundation e Paolo Di Bartolomei, Direttore Generale Fondazione COTEC. Parteciperanno Henry Chesbrough, Direttore esecutivo del Garwood Center for Corporate Innovation della Haas School of Business dell’University of California a Berkeley, ideatore e teorico del paradigma dell’Open Innovation, ed esponenti del mondo accademico e di quello economico-industriale. Evento online

Titoli di Stato:

Tesoro – Asta BOT

Aziende:

A2A – CDA: Risultati consolidati preliminari dell’esercizio 2020

Esprinet – Appuntamento: Partecipazione all’evento IT Day organizzato da Intesa San Paolo

Saipem – CDA: Preconsuntivo bilancio

Tenaris – CDA: Bilancio

14.00 – Telecom Italia – Appuntamento: Conference Call per la presentazione alla comunità finanziaria dei risultati al 31 dicembre 2020 e aggiornamento del Piano 2021-2023