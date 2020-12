Appuntamenti e scadenze del 24 dicembre 2020

editato in: da

(Teleborsa) –

Giovedì 24/12/2020

Borsa:

Germania – Borsa di Francoforte chiusa per festività (fino a venerdì 25/12/2020)

Australia – Chiusura anticipata della Borsa di Sidney

Italia – Borsa di Milano chiusa per festività (fino a domenica 27/12/2020)

Inghilterra – Chiusura anticipata della Borsa di Londra

Francia – Chiusura anticipata della Borsa di Parigi

Stati Uniti – Chiusura anticipata della Borsa di New York

Singapore – Chiusura anticipata della Borsa di Singapore

Spagna – Chiusura anticipata della Borsa di Madrid

Canada – Chiusura anticipata della Borsa di Toronto